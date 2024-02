Unieuro ha iPhone e Samsung a prezzo FOLLE, distrutta Amazon

Perché continuare a recarsi su Amazon ed attendere la spedizione quando ci si può recare nei negozi fisici dei grandi colossi presenti in Italia? Moltissime realtà stanno portando all’interno dei loro punti vendita svariati pezzi di rilievo a prezzi bassissimi. Le aziende sono tante ma a primeggiare è come sempre Unieuro che infatti ha lanciato il suo ultimo volantino che andrà avanti fino al prossimo 29 febbraio 2024.

L’obiettivo principale è quello di proporre tanta tecnologia, soprattutto dal lato dell’elettronica di consumo. Ci sono moltissimi elettrodomestici che possono tornare utili, ma in primo luogo ecco tanta telefonia, i computer, le televisioni e molto altro. Il catalogo partito il 15 febbraio dunque non intende fermarsi. Come si può notare in basso, dove c’è la galleria con le immagini del volantino, i prezzi sono strepitosi ed è per questo che dare un’occhiata non guasterebbe.

Unieuro propone il suo nuovo volantino con prezzi fuori dal mondo, eccone alcuni

Queste immagini in alto racchiudono tutti i prodotti presenti nel volantino ed infatti bisogna dargli assolutamente un’occhiata. Unieuro vuole con questo catalogo mettere in difficoltà la concorrenza e a quanto pare ci riuscirà alla luce di sconti clamorosi che riguardano ogni categoria.

C’è grande volontà dunque di vincere e Unieuro ci riesce soprattutto con smartphone di media gamma. Come si può notare nella prima pagina, a soli 299 € è disponibile lo smartphone Honor Magic6 Lite. Questo, con 256 giga di memoria e 8 giga di RAM è uno dei più amati.

A seguire c’è un computer portatile HP da 15,6″ con processore i5 di 12ª generazione, 8 giga di memoria RAM e 512 di SSD. Il prezzo è di soli 529 €. Sono disponibili anche i nuovi Samsung Galaxy S24 e non mancano gli iPhone. C’è ad esempio il 13 che ha un prezzo di 629 € per quanto riguarda il modello da 128 giga di memoria. Tutti i prodotti sono provvisti di ben due anni di garanzia.