Unieuro: ricevi un rimborso di 400€ sul Samsung Galaxy Z Flip 5

Unieuro offre un’eccezionale promozione Cashback per il nuovo Samsung Galaxy Z Flip 5, consentendo agli acquirenti di risparmiare 400 euro sull’acquisto del pieghevole di casa Samsung. Dopo il grande successo della versione da 256 GB, ora sono ancora disponibili i modelli da 512 GB.

La promozione Cashback, valida sul sito ufficiale di Unieuro, ti permette di acquistare il Samsung Galaxy Z Flip 5 da 512 GB a soli 699 euro invece di 1.099 euro, grazie al rimborso di 400 euro previsto dall’iniziativa.

Come ottenere il rimborso sul sito Unieuro

Per ricevere il rimborso di 400 euro sul modello Samsung Galaxy Z Flip 5, è sufficiente seguire pochi semplici passaggi. Prima di tutto, devi acquistare sul sito Unieuro il pieghevole Samsung entro il 25 febbraio di quest’anno, data di scadenza della promozione iniziata lo scorso 12 febbraio. Successivamente, è necessario registrare l’acquisto su Samsung Members entro il 26 marzo 2024. Il rimborso sarà accreditato entro 45 giorni lavorativi dall’email di conferma di avvenuta registrazione. Il compenso soldi sarà inviato solo a conti correnti dell’Unione Europea intestati al partecipante dell’iniziativa.

Per rendere l’acquisto del telefono ancora più vantaggioso, Unieuro ti dona anche la possibilità di pagare in tre rate a interessi zero da 366,33 euro con Klarna o PayPal, selezionabile durante la fase di check-out. Non perdere l’opportunità di risparmiare 400 euro sull’acquisto del Samsung Galaxy Z Flip 5 da 512 GB disponibile sul sito web ufficiale dello store. Approfitta di questa promozione straordinaria, valida fino al 25 febbraio, e goditi tutte le fantastiche caratteristiche di questo innovativo smartphone pieghevole di Samsung.

Cos’è il cashback?

Il cashback è un programma di incentivazione che consente agli acquirenti di ricevere un rimborso in denaro dopo aver effettuato un acquisto. In pratica, quando si procede presso un negozio o un sito web, come in questo caso Unieuro, partecipante al programma di cashback, una percentuale del valore dell’acquisto viene restituita al cliente sotto forma di denaro o credito sul conto. Solitamente può avvenire in diversi modi: attraverso un bonifico bancario, un accredito su un conto online o tramite un buono sconto da utilizzare per futuri acquisti.