Gli operatori virtuali di telefonia mobile stanno guadagnando sempre più popolarità come alternative valide ai tradizionali gestori, offrendo ai consumatori la possibilità di accedere a piani tariffari vantaggiosi con costi mensili contenuti, arricchiti da un’ampia disponibilità di Giga, minuti ed SMS. Uno di questi operatori è ho.Mobile, che si distingue per le sue offerte competitive e la sua flessibilità.

Al momento, nel mese di febbraio 2024, ho.Mobile propone una serie di promozioni imperdibili, particolarmente vantaggiose per coloro che desiderano effettuare il passaggio da altri operatori, come Iliad, Fastweb e altri MVNO. Tra le offerte in corso, spicca una promozione speciale che offre 5€ di credito aggiuntivo a coloro che effettuano la portabilità del proprio numero verso ho.Mobile entro il 29 febbraio 2024.

La proposta tariffaria di ho.Mobile

Le offerte di ho.Mobile si distinguono per la loro convenienza e la ricchezza dei servizi inclusi. Le principali offerte dell’operatore virtuale, attualmente attive sono:

ho. 5 , 99€ : con un canone mensile di soli 5 , 99€ , questa promozione offre ben 100 GB di traffico dati, oltre a minuti ed SMS illimitati . È un’opzione ideale per chi desidera una quantità generosa di dati senza rinunciare alla flessibilità delle chiamate e degli SMS illimitati;

, : con un di soli , , questa promozione offre ben di traffico dati, oltre a ed . È un’opzione ideale per chi desidera una quantità generosa di dati senza rinunciare alla delle chiamate e degli illimitati; ho. 7 , 99€ : con un costo mensile di 7 , 99€ , questa offerta mette a disposizione degli utenti addirittura 180 GB di traffico dati, accompagnati da minuti ed SMS illimitati . È una soluzione perfetta per chi utilizza frequentemente internet dal proprio dispositivo mobile e ha necessità di una grande quantità di dati;

, : con un di , , questa offerta mette a disposizione degli utenti addirittura di traffico dati, accompagnati da ed . È una soluzione perfetta per chi dal proprio dispositivo mobile e ha necessità di una grande quantità di dati; ho. 9,99€: questa opzione, al prezzo di 9,99€ al mese, offre un’impressionante disponibilità di 230 GB di traffico dati, insieme a minuti ed SMS illimitati. È l’opzione più completa e adatta a chi vuole massimizzare l’utilizzo del proprio smartphone senza preoccuparsi di limiti di dati.

Inoltre, tutte le offerte di ho.Mobile garantiscono la massima libertà e flessibilità agli utenti, consentendo loro di navigare in tutta tranquillità grazie a una copertura di rete affidabile e di alta qualità.

Per chi desidera passare a ho.Mobile e approfittare di queste vantaggiose offerte, il momento è più che mai propizio. Procedendo adesso infatti è disponibile la possibilità di ricevere un bonus extra di 5€ di credito per il proprio piano tariffario. Se cerchi la giusta occasione per cambiare gestore non lasciarti sfuggire questa opportunità e unisciti alla crescente comunità di utenti soddisfatti di ho.Mobile.