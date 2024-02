Comet è ASSURDA, le sue offerte struggono Amazon con il 70% di sconto

Tutte le persone che questa volta vogliono approfittare dei grandi sconti, possono rifarsi ai principali nomi dei grandi magazzini. È chiaro che di aziende ce ne sono tante e sanno tutte perfettamente come fare a prendere per la gola gli utenti. I nuovi volantini sono stati pubblicati proprio durante l’ultimo mese di febbraio ed ora dunque si va a caccia di grandi sconti. Una delle prime aziende che propone grandi occasioni per il suo pubblico, è sicuramente Comet, che propone il minimo storico in più casi all’interno del nuovo catalogo di febbraio.

È chiaro che la categoria predominante sia quella appartenente al mondo dell’elettronica, disponibile con prezzi mai visti prima. Come si può vedere in basso infatti i volantini non sono mai stati così convenienti. C’è la galleria per intero con tutte le immagini di ogni pagina in modo da fornire all’utente la possibilità di avere un resoconto generale. Comet ha intenzione di dominare e propone anche tante altre agevolazioni di buon livello come ad esempio la rateizzazione.

Comet produce offerte ogni giorno: il nuovo volantino è qui sotto con prezzi assurdi

Come si può vedere dalla galleria delle immagini che raffigurano il volantino, si tratta probabilmente del catalogo più lungo in assoluto. Nessuno dei grandi magazzini rivali riesce infatti a mettere sotto pressione Comet visto che i suoi prodotti sono sensibilmente più numerosi.

Oltre ad essere di più, sono anche meno costosi e lo dimostrano le offerte che vedono innanzitutto uno smartphone in sconto a 249 €. Si tratta dello Xiaomi Redmi Note 13. Non mancano poi altri prodotti come la smart TV di Samsung in 4K che con 55″ di schermo costa solo 449 €. Infine ci sono diversi smartphone di Samsung tra cui l’ultima gamma Galaxy S24 e il Galaxy Z Fold5 che parte da 1899 € per la variante base. Tutto come sempre ha due anni di garanzia.