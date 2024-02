SRAM rivoluziona il mondo dei freni da downhill (DH) ed enduro con il lancio dei nuovi freni Maven, progettati per offrire prestazioni eccezionali nei contesti più gravosi.

Il nuovo arrivato è il freno Maven, una soluzione che va oltre la potenza pura. Maven offre una potenza sfruttabile con efficienza e modulazione, rendendo possibile affrontare discese veloci e tracciati impegnativi con il massimo controllo.

Potenza straordinaria con minore sforzo

Maven supera i limiti tradizionali, fornendo quasi il 50% in più di potenza rispetto a freni di riferimento come il Code. Ciò nonostante, l’attenzione di SRAM alla potenza utilizzabile riduce del 32% lo sforzo richiesto sulla leva rispetto al Code. Questo non solo diminuisce la fatica del pilota ma garantisce un controllo superiore nelle discese DH, nelle lunghe tappe di enduro e sui percorsi impegnativi delle e-mtb.

Pinza e Pistoni Enormi per Prestazioni Maggiori

La pinza a quattro pistoni Maven, con pistoni da 18 e 19.5mm, rappresenta un concentrato di potenza. I pistoni enormi forniscono alle pastiglie una maggiore forza d’attrito sul disco, garantendo un controllo eccezionale sulla leva. Il sistema Swinglink ottimizzato conferisce una potenza progressiva, evitando reazioni “on/off“.

Ottimizzazione Estrema e Variabilità di Potenza

Le viti della pinza riducono la dispersione di potenza, assicurando una risposta precisa. Maven è altamente personalizzabile, consentendo l’uso di rotori HS2 per un aumento del 7% della potenza e una migliore gestione termica, o rotori CenterLine per una potenza inferiore e riduzione del peso. Le pastiglie XL offrono mescole organiche o sinterizzate, adattabili alle preferenze del pilota.

Massa Termica Intelligente per Costanza nelle Prestazioni

Contrariamente alla credenza comune, SRAM ritiene che il calore sia essenziale. Le pinze Maven con una massa termica maggiore mantengono una temperatura di lavoro ottimale per periodi più lunghi, garantendo costanza nelle prestazioni. Guarnizioni resistenti al calore contribuiscono a mantenere la tenuta, consentendo a Maven di eccellere in discese estreme.

Maven: un nuovo standard per l’eccellenza

L’edizione limitata del Kit Maven Ultimate Expert offre tutto il necessario per regolare i freni Maven Ultimate. Con pinze anodizzate red splash in esclusiva, questo kit rappresenta l’espressione massima della potenza frenante.

Con i freni Maven, SRAM pone un nuovo standard nel mondo del DH ed enduro, offrendo una combinazione unica di potenza, controllo e personalizzazione. Maven è più di un freno; è l’evoluzione nella frenata per chi cerca il massimo dalla propria bici.