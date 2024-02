PlayStation Plus annuncia i titoli Premium di Marzo 2024

Oggi è con grande entusiasmo che annunciamo i nuovi titoli che arricchiranno il catalogo dei giochi PlayStation Plus di marzo. Le anticipazioni relative ai giochi PlayStation Plus Extra e PlayStation Plus Premium saranno disponibili per gli abbonati a partire dal 21 marzo.

I titoli che rivoluzioneranno l’esperienza di gioco

Uncharted: Raccolta L’eredità dei ladri

Vivi le avventure cinematografiche e coinvolgenti di Naughty Dog con Uncharted: Raccolta L’eredità dei ladri. Esplora il mondo con i carismatici Nathan Drake e Chloe Frazer in questa raccolta che include le acclamate storie di Uncharted 4: Fine di un Ladro e Uncharted: L’Eredità Perduta, splendidamente rimasterizzate per Playstation 5.

Tchia

In Tchia, arrampicati, vola, nuota e naviga in un arcipelago ispirato alla Nuova Caledonia. Accompagna Tchia in un’avventura basata sulla fisica, incontra personaggi ispirati alle culture locali e suona il tuo ukulele funzionante, potendo scegliere tra un’esperienza in solitaria o con altri personaggi.

Tom Clancy’s Rainbow Six Extraction

Affronta una minaccia aliena con gli operatori di Rainbow Six in Extraction. In questo solido sparatutto in prima persona cooperativo per 3 giocatori, ogni incursione presenta sfide uniche. La sopravvivenza è fondamentale mentre ti immergi nella zona di contenimento, collaborando strategicamente per ottenere ricompense sempre maggiori.

Ghostwire Tokyo

Tokyo è sotto attacco da forze soprannaturali in Ghostwire Tokyo. Alleati con un’entità spettrale per sconfiggere un occultista malvagio. Sperimenta il potere delle abilità paranormali grazie al feedback aptico e ai grilletti adattivi di PS5, esplorando una Tokyo resa magistrale dalla tecnologia ray tracing.

Lotta per il destino del mondo

Life is Strange: True Colors

In Life is Strange: True Colors, il potere dell’empatia diventa la chiave per risolvere un mistero commovente. Guida Alex Chen nella ricerca della verità sulla morte del fratello, esplorando le emozioni attraverso il suo unico potere psichico.

Immortals Fenyx Rising

Il destino del mondo è nelle tue mani in Immortals Fenyx Rising. Gioca nei panni di Fenyx, un’eroe alato, combattendo creature mitologiche e sconfiggendo il terribile Titano Tifone in un’avventura dinamica e coinvolgente.

Life is Strange 2

Segui il viaggio dei fratelli Sean e Daniel Diaz in Life is Strange 2. Dopo un tragico incidente, scappano di casa verso il Messico, affrontando pericoli e prendendo decisioni cruciali che modelleranno il loro destino.

Dragon Ball Z: Kakarot

Revivi le epiche battaglie di Goku e degli Z Fighters in Dragon Ball Z: Kakarot. Esplora il mondo di Dragon Ball Z, vivendo esperienze di vita e combattendo contro forze malvagie.

PlayStation Plus marzo 2024, il mondo si estende

Con questi emozionanti titoli, marzo si prospetta come un mese ricco di avventure e sfide. Gli abbonati PlayStation Plus Extra e PlayStation Plus Premium potranno godere di queste novità a partire dal 21 marzo. Preparatevi a immergervi in storie coinvolgenti e mondi straordinari, arricchendo la vostra esperienza di gioco su PlayStation.