Il colosso tecnologico giapponese, Sony, ha rilasciato il trailer di lancio per The Last of Us 2 Remastered per PS5. Un ritorno super atteso che ci riporta con nostalgia alle intense emozioni della campagna principale di questo capolavoro sviluppato da Naughty Dog. Il filmato, rilasciato in concomitanza con l’approdo su PlayStation 5, cattura brevi istanti delle scene più emozionanti del gioco originario su PS4.

Come detto, questo atteso ritorno al mondo post-apocalittico creato da Naughty Dog offre agli appassionati un’opportunità di rivivere e apprezzare ancora una volta le atmosfere avvincenti di The Last of Us Parte 2.

Il Trailer di lancio celebra il capolavoro di Naughty Dog e l’arrivo della remastered su PS5

Il trailer del gioco funge come una sorta di antipasto per l’uscita della Remastered per PS5 fissata Venerdì 19 gennaio. In più, sarà disponibile anche l’upgrade per tutti coloro che desiderano portare il titolo dalla PS4 alla PS5. Essi avranno così la possibilità di sbloccare tutte le nuove funzionalità e i miglioramenti della riedizione attualizzata.

The Last of Us 2 Remastered ha concentrato tutta la sua attenzione all’intero impianto ludico. Ci saranno infatti, tantissime novità contenutistiche e un enorme lavoro di potenziamento grafico svolto da Sony per adattare il gioco alla potenza della PlayStation 5.

Con il ritorno di questo emozionante titolo su una piattaforma più potente, i fan possono aspettarsi un’esperienza di gioco ancora più coinvolgente e visivamente sbalorditiva. Insomma, The Last of Us 2 Remastered su PS5 promette di catturare nuovamente il cuore degli appassionati di videogiochi, portando la sua intensa narrazione e la sua grafica migliorata a nuove vette mai raggiunte.