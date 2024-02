Lidl COMANDA con il suo volantino pieno di sconti al 50%

La volontà di ogni azienda che dispone di grandi magazzini è quella di primeggiare e lo dimostra in prima persona Lidl. Questo colosso che nel mondo dei supermercati detiene la leadership, sta continuando a seguire una linea ben precisa, quella che lo porterà ad ulteriori successi.

È stato lanciato ufficialmente un nuovo volantino, quello che andrà avanti fino al prossimo 25 febbraio garantendo prezzi bassissimi in ogni categoria. Direttamente in basso si può notare il catalogo per intero con le foto di ogni pagina, proprio per avere un’idea generale. L’obiettivo è quello di mettere subito le cose in chiaro: non ci sarà alcun supermercato che offrirà una varietà di prodotti così ampia e prezzi così bassi. Lidl sta comunque continuando a dominare, sebbene le altre aziende abbiano fatto grossi passi in avanti negli ultimi tempi.

Lidl propone le offerte migliori di sempre nel suo volantino di febbraio, eccole qui

1 su 9

In alto qui c’è il nuovo volantino di Lidl, che mostra prezzi davvero stupefacenti su tutta la merce. Ovviamente i nostri lettori si focalizzeranno molto anche sugli elettrodomestici e sugli utensili da lavoro, che hanno due aree ben distinte rispetto alle altre categorie.

Partendo dai primi, ci sono una friggitrice ad aria con display LED e uno sbattitore elettrico. La prima costa solo 49 € ed ha una capienza da ben 4 litri, il secondo invece costa 24,99 € e ha 6 velocità diverse che permettono di preparare dolci di ogni genere.

Per quanto riguarda gli utensili da lavoro invece quello che salta all’occhio è una idropulitrice ad alta pressione, quella del marchio Parkside. Questo brand, pubblicizzato da Arnold Schwarzenegger, propone tanti altri prodotti molto utili anche per il file da te. Uno di questi consiste in una motosega elettrica che ha un costo da Lidl oggi di soli 69 €. Tutti e due gli articoli appena citati hanno tre anni di garanzia.