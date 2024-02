Nelle ultime ore si è esteso l’elenco di smartphone compatibili con il Wi-Fi Calling di WindTre. Oltre 10 modelli si aggiungono a una lista già ampia, con le novità prevalentemente di Honor e di Motorola. Un ingresso di rilievo è rappresentato da uno smartphone di Oppo e dal primo di OnePlus, il Nord 3. Mentre manca ancora il top di gamma, l’ingresso di OnePlus nel “club” del Wi-Fi Calling potrebbe portare ulteriori novità nelle prossime settimane, considerando che l’elenco si espande costantemente.

I benefici del Wi-Fi Calling

Il Wi-Fi calling, disponibile sia da WindTre che da TIM (TIM Voce Wi-Fi), apre nuove possibilità, consentendo di utilizzare il proprio smartphone da luoghi in cui normalmente sarebbe difficile farlo. Questi includono edifici con mura spesse, seminterrati o altre situazioni in cui la ricezione delle reti mobili viene compromessa da ostacoli o in aree scarsamente coperte.

Un beneficio chiave è la capacità di passare dalla rete cellulare a quella Wi-Fi e viceversa senza interruzioni, anche durante una chiamata in corso. Gli operatori offrono gratuitamente questa funzionalità, a patto che lo smartphone sia compatibile. Da qualche mese, è possibile usufruire di questa opzione anche quando lo smartphone è connesso a una Wi-Fi di altri operatori.

L’abilitazione del Wi-Fi Calling non aggiunge alcun costo extra, ma il prezzo applicato a tutte le chiamate effettuate in modalità Wi-Fi seguirà le condizioni delle offerte attive sulla propria SIM. È essenziale notare che questa funzionalità, sia da WindTre che da TIM, è limitata all’utilizzo sul territorio italiano e non funziona all’estero.

Nuovi smartphone compatibili con WindTre

In conclusione, l’espansione dell’elenco degli smartphone compatibili con il Wi-Fi Calling rappresenta un passo significativo verso una maggiore accessibilità e flessibilità nell’uso dei dispositivi mobili. La possibilità di effettuare chiamate senza interruzioni da luoghi precedentemente problematici amplia la convenienza e l’efficacia delle comunicazioni, offrendo agli utenti un’esperienza più fluida e continua. La tecnologia continua a evolversi, e l’innovazione nell’ambito delle comunicazioni mobili contribuisce in modo tangibile a migliorare la qualità della vita digitale.