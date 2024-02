Iliad, l’operatore di telecomunicazioni noto per la sua filosofia di offrire servizi competitivi e trasparenti, si trova attualmente in una fase di testing della tecnologia VoLTE. Questa nuova caratteristica rappresenta un passo avanti significativo nell’evoluzione delle capacità di comunicazione offerte agli utenti. Il VoLTE, acronimo di “Voice over LTE“, consente di effettuare chiamate vocali mantenendo la connessione sulla rete 4G, persino durante l’utilizzo di sessioni dati attive. Tale innovazione promette una qualità delle chiamate nettamente superiore, superando i limiti delle reti 3G tradizionali.

Come cambierà il modo di chiamare degli utenti business

La decisione di Iliad di sperimentare il VoLTE conferma la sua volontà di rimanere all’avanguardia nell’offerta di servizi di comunicazione. Già dopo il lancio delle eSIM, l’azienda aveva anticipato che il passo successivo sarebbe stato lo sviluppo del servizio VoLTE, dimostrando una strategia orientata all’innovazione continua per soddisfare le esigenze degli utenti moderni.

Attualmente, il VoLTE non è ancora stato esteso a tutti i clienti Iliad; al contrario, sono in corso sperimentazioni che coinvolgono esclusivamente gli utenti business. Questa fase di testing rappresenta un approccio prudente, permettendo all’operatore di valutare l’impatto della tecnologia prima di una possibile implementazione su vasta scala. Ma già si possono trovare segnalazioni in rete relative all’attivazione del VoLTE per i clienti Iliad Business, generando un interesse crescente e anticipando le potenziali migliorie nella qualità delle chiamate per questa categoria di utenti.

Iliad ha attivato il VoLTE in un contesto specifico, concentrando l’attenzione sul roaming negli Stati Uniti, soprattutto con iPhone. L’operatore sfrutta la rete 4G in un contesto internazionale, offrendo una soluzione efficiente per garantire continuità nelle comunicazioni durante gli spostamenti all’estero. Considerando la dismissione della rete 3G negli USA, il VoLTE emerge come un modo avanzato per garantire una connessione stabile durante l’utilizzo del servizio all’estero.

VoLTE di Iliad, un passo avanti nell’innovazione

Il comunicato ufficiale di Iliad conferma il progresso nella fase di testing: “Iliad è attualmente impegnata in una fase di testing del suo VoLTE sugli utenti Iliad Business. Ulteriori informazioni e dettagli riguardo al rilascio del servizio saranno fornite prossimamente.”

Per i clienti consumer, resta ancora incerta l’estensione del servizio. Non è chiaro se il VoLTE sarà inizialmente lanciato solo per coloro che hanno un contratto Iliad Business o se sarà esteso a tutti gli utenti fin da subito. Questa incertezza crea una certa attesa e curiosità tra gli utenti che sperano di poter presto beneficiare di un’esperienza di chiamata notevolmente migliorata.

L’introduzione del VoLTE da parte di Iliad rappresenta un passo avanti significativo nell’ambito delle telecomunicazioni, promettendo non solo un miglioramento nella qualità delle chiamate, ma anche la possibilità di mantenere connessioni stabili durante le conversazioni vocali, anche in situazioni di utilizzo intensivo dei dati. L’evoluzione continua delle tecnologie di comunicazione evidenzia l’impegno di Iliad nel fornire servizi all’avanguardia e migliorie significative per arricchire l’esperienza degli utenti. Resta da vedere come questo nuovo servizio sarà accolto dalla vasta base di clienti Iliad e quale impatto avrà sulle dinamiche del settore delle telecomunicazioni in Italia.