Con l’operatore telefonico italiano Vodafone è possibile acquistare in piccole comode rate numerosi smartphone di aziende rinomate. Fra questi, gli utenti possono acquistare con l’operatore anche i numerosi smartphone del noto colosso Google, ovvero i Google Pixel. Questi smartphone erano già disponibili nel catalogo di Vodafone, ma ora saranno acquistabili a dei prezzi mensili ancora più bassi che partono da soli 5 euro al mese. Tra gli smartphone di Google acquistabili, ci sono sia i top di gamma sia quelli più “economici”.

Vodafone, acquista ora i nuovi Google Pixel ora ad un prezzo ancora più super

Gli utenti potranno acquistare uno dei fantastici smartphone di casa Google ad un prezzo ancora più conveniente grazie all’operatore telefonico Vodafone. Come già accennato in apertura, infatti, l’operatore ha da poco aggiornato i prezzi di questi dispositivi. Così facendo, gli utenti potranno portarsi a casa uno dei Google Pixel ad un prezzo che parte da soli 5 euro al mese.

Questo è infatti il prezzo più basso con cui sarà possibile acquistare il nuovo Google Pixel 7a. Nello specifico, per averlo gli utenti dovranno pagare un costo di 4,99 euro al mese per 24 rate mensili. Con l’operatore telefonico Vodafone è ovviamente possibile acquistare anche uno degli ultimi top di gamma di Big G.

Il top di gamma Google Pixel 8, infatti, sarà acquistabile con 24 rate ad un costo di 9,99 euro al mese per il taglio di memoria con 128 GB di storage interno. Per quanto riguarda la versione con 256 GB di storage interno, invece, gli utenti dovranno pagare un costo di 12,99 euro al mese sempre per 24 rate mensili. Non manca poi il top del top Google Pixel 8 Pro. Quest’ultimo è acquistabile con 24 rate da 24,99 euro e 26,99 euro al mese per le versioni con 128 GB e 256 GB. Ovviamente, per acquistare a rate uno di questi smartphone, è necessario attivare in abbinamento una delle super offerte proposte dall’operatore telefonico Vodafone.