Al giorno d’oggi considerata l’evoluzione digitale che ha avuto il mondo intorno a noi è assolutamente indispensabili avere a disposizione un PC nella propria abitazione sempre a disposizione per un uso rapido e immediato, ecco dunque che oggi ve ne proponiamo uno ad un prezzo a dir poco stracciato disponibile su Amazon, stiamo parlando del TECLAST F16Plus, disponibile su Amazon a soli 259 euro, vediamo le specifiche.

Caratteristiche ottime per un uso quotidiano

Generali:

Prezzo: che scende a 259,99€ grazie ad un coupon da 110 euro

che scende a 259,99€ grazie ad un coupon da 110 euro Design: bordi netti per una buona impugnatura, spessore massimo di 18,6mm, peso di 1,6Kg

bordi netti per una buona impugnatura, spessore massimo di 18,6mm, peso di 1,6Kg Schermo: 15,6 pollici Full HD.

Hardware a bordo:

Processore: Intel Celeron N4120: 4 core, 4 thread, clock picco a 2,6GHz

Intel Celeron N4120: 4 core, 4 thread, clock picco a 2,6GHz RAM: 8GB

8GB Archiviazione: Memoria SSD da 256GB, vero SSD e non memorie eMMC lente

Memoria SSD da 256GB, vero SSD e non memorie eMMC lente Tastiera: Retroilluminata a LED con tastierino numerico

Retroilluminata a LED con tastierino numerico Layout tastiera: QWERTY

Porte e connessioni:

Abbiamo a bordo una USB C, due USB 3.0, una mini HDMI, accompagnati dal classico jack da 3,5mm e lettore di schede SD, non manca ovviamente il supporto al wifi a 2,4 e 5GHz con anche il Bluetooth 4.2.

Se state cercando un portatile senza pretese, utilizzabile soprattutto per la navigazione, senza rallentamenti, per guardare contenuti online, per leggere sul web allora questo TECLAST F16Plus è il prodotto che cercate, ovviamente non è un PC pensato per il gaming in quanto non è dotato di scheda grafica, ma per tutto il resto delle attività va assolutamente bene e soprattutto funziona in modo fluido senza nessun tipo di blocco, questo poiché le memorie sono appunto SSD reali.

Per accedere al prezzo vantaggioso una volta sulla piattaforma Amazon vi basterà il coupon presente nella pagina per applicare uno sconto altissimo che abbasserà sensibilmente il costo da corrispondere.

Il PC con il coupon è disponibile qui, se siete interessati affrettatevi, non si sa quanto durerà l’offerta.