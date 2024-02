Sihoo, marchio orientale leader nel settore della produzione di sedie ergonomiche da ufficio e da casa, ha recentemente messo sul mercato la Sihoo Doro S300, una sedia da ufficio ergonomica, che propone all’utente la corretta postura, andando a modellarsi alla perfezione, seguendo le forme del consumatore finale, ed offrendo ad ogni modo anche una ampissima possibilità di personalizzazione, così da riuscire a raggiungere una versatilità che a conti fatti poche altre soluzioni sono attualmente in grado di offrire. Sihoo Doro S300 supera i limiti tecnologici fondamentali con l’introduzione del meccanismo di antigravità di sesta generazione di Sihoo, offrendo una esperienza di seduta rivoluzionaria atta a sfidare completamente la gravità. Scopriamola meglio da vicino con la nostra recensione completa, nel corso della quale vi spiegheremo passo per passo tutte le specifiche tecniche, ma anche gli aspetti positivi e negativi del prodotto stesso.

Specifiche tecniche

Siamo convinti che la maggior parte di noi non ha una postura corretta nel momento in cui si trova alla scrivania, ed a lungo andare potrebbe non essere il massimo per il nostro corpo. Con Sihoo Doro S300 si risolveranno tantissimi problemi, è una sedia con supporto omnidirezionale, con tecnologia a sospensione, grazie alla presenza di apposite molle inserite sotto la seduta, che vanno ad ammortizzare alla perfezione ogni spostamento dell’utilizzatore (o qualsivoglia urto), incrementando di non poco il comfort complessivo.

Le normali sedie che possiamo acquistare presso altri brand, una volta utilizzate vanno a concentrare il peso dell’individuo nella parte alta della schiena e esattamente sull’osso sacro. Alcuni studi hanno effettivamente certificato che Sihoo Doro S300 riesce a ridurre la pressione massima ed estendere la distribuzione del peso stesso, infatti l’area di supporto è di 2728 centimetri quadrati (contro i 2597 tradizionali), con una pressione massima di 15,3 Kpa (contro i 18,3 delle sedie classiche). Tutto ciò si tramuta in maggiore comfort nell’immediato, ma anche verso una ergonomia che può fare sicuramente bene al nostro corpo nel futuro.

Nelle fasce più alto di prezzo, le differenze le fanno i dettagli, infatti Sihoo Doro S300 ha utilizzato frammenti di fibra di vetro aeronautiche, che offrono una sensibilità ed un feedback differente rispetto alle molle tradizionali, il cui punto principale è proprio alleggerire al massimo la pressione andando ad ammortizzare alla perfezione il peso dell’utente stesso. Per la migliore postura su tutta la schiena, gli ingegneri dell’azienda hanno pensato di integrare il poggiatesta direttamente nello schienale, in quanto ritenuto insensato “staccare” il collo da schiena, così da garantire un posizionamento più naturale, tanto da essere leggero e soffice quasi quanto un divano.

I materiali utilizzati su ogni superficie sono traspiranti, l’azienda si è appoggiata al velluto italiano con elastomeri DuPont, combinati con tante tecniche differenti per una maggiore elasticità, forza e durabilità nel tempo, sempre con un occhio alla comodità della seduta stessa. La regolazione della seduta, e delle sue componenti, si concentra interamente in un sistema di controllo meccanico facile da utilizzare e molto intuitivo (grazie anche alle immagini impresse sullo stesso): trovano difatti posto una rotella per l’inclinazione dello schienale, e due levette per la profondità della seduta o l’altezza dello schienale stesso. La presenza di un supporto in alluminio, ovvero la base che sorregge l’intera struttura, rappresenta un plus non da poco, in termini proprio di affidabilità a lungo termine.

Design e Estetica

Il prodotto può essere acquistato in due colorazioni differenti, è infatti disponibile completamente nera o bianca, con buona parte delle componenti in plastica, ed inserti metallici, sopratutto per quanto riguarda i supporti. Il design non è uno dei migliori, la sua mancanza di fluidità e di uniformità nelle forme stesse, può non piacere al consumatore finale, anche se tutto è stato appositamente creato e studiato per porre ogni parte del nostro corpo nella corretta posizione.

La Sihoo Doro S300 non ha un’altezza predefinita, infatti può essere regolata su circa 10 centimetri di margine, per regolarla in relazione all’altezza della scrivania stessa. Vi possiamo dire che parte da un minimo (comprese anche le rotelline) di 117 centimetri, fino ad arrivare ad un massimo di 127,5 centimetri. Il meccanismo di regolazione è fluido, semplice da utilizzare, e sicuramente alla piena portata anche dell’utente meno esperto.

Alla base troviamo cinque rotelline che ne facilitano lo spostamento, sono sufficientemente silenziose, sebbene comunque consigliamo di non trascinarle in modo eccessivo ad esempio se vi trovaste in un condominio con altre persone al piano inferiore. L’altezza varia tra 109.2 e 125.2 centimetri, con la seduta che si trova ad un’altezza tra 46 e 55 centimetri (dipendentemente dalla regolazione della stessa con sistema di classe 4 a pressione).

Ciò che caratterizza la Sihoo Doro S300 è la sua struttura modulare, è infatti una sedia composta da tante piccole parti che vanno a modellarsi alla perfezione esattamente nelle zone ed aree del corpo da proteggere. L’ampiezza della seduta è di 51.5 centimetri (ed una profondità di 43.5-46 centimetri, regolabile dall’utente), più che sufficiente per la maggior parte delle persone, con il pieno supporto alla parte iniziale della gambe, che si estende verso la parte bassa del prodotto.

Spostandosi leggermente verso l’altro incrociamo il supporto all’area lombare, di 43,5 centimetri con possibilità di reclinarla tra 90 e 105 gradi, che termina sui lati con i braccioli. Questi presentano un supporto metallico, una altezza di 6,5 centimetri x 8 centimetri (nelle parti interne/esterne) x 5 centimetri di profondità (ad ogni modo sono lunghi 25-26 centimetri), ma sopratutto la possibilità di ruotarli di 75 gradi in orizzontale e di 35 gradi in verticale. In questo modo l’utente potrebbe eventualmente decidere di ribaltarli leggermente verso la parte interna della sedia (che comunque da bracciolo a bracciolo ha una larghezza di 62 centimetri), così da personalizzare al massimo la seduta.

Lo schienale, comprensivo dell’area lombare, ha una altezza di 66 centimetri (regolabile comunque su 7,5 centimetri), risultando adatto a praticamente tutti gli utenti, l’intera sedia è reclinabile con una angolazione che può oscillare tra 100 e 130 gradi, raggiungendo uno spessore (comprensivo delle rotelline alla base) di 70 centimetri. Nel caso in cui foste interessati al peso complessivo, ricordiamo essere di 26,2 kg.

Dopo avervi raccontato nel dettaglio tutte le specifiche estetiche, possiamo trarre qualche considerazione sui materiali utilizzati, il giusto mix tra metallo e fibre, che prima di tutto offrono una certa eleganza al prodotto stesso, risultando perfetto in ogni ambiente della vostra casa o ufficio. La sedia è estremamente comoda, con una esperienza di reclinazione fluida, angoli regolabili senza la necessità di bloccare lo schienali, e la possibilità di regolare la postura senza sforzo alcuno. E’ possibile sentirsi leggeri e profondamente rilassati, riuscendo a sperimentare una nuova dimensione di comfort. Dato il prezzo non particolarmente economico, siamo comunque rimasti soddisfatti dalla qualità generale, è una sedia affidabile, resistente, di qualità e duratura nel tempo, che difficilmente si rovinerà, data più che altro l’assenza di parti in pelle o di plastica morbida. La presenza di inserti in alluminio/metallici, conferisce quell’eleganza e quel tocco di classe in più, che a tutti gli effetti non guasta mai.

Sihoo Doro S300 – conclusioni

In conclusione Sihoo Doro S300 è la sedia che tutti gli utenti attenti all’ergonomia della propria seduta devono avere all’interno del proprio ufficio o abitazione. E’ un prodotto che riesce a combinare alla perfezione tante ottime specifiche tecniche, con la modularità che l’utente va desiderando. E’ proprio la versatilità di utilizzo uno dei suoi punti di forza, la possibilità di regolare varie altezze ed inclinazioni, la rende perfetta per molti ambiti; oltre a questo, gli ottimi materiali utilizzati per la sua realizzazione ne innalzano il livello qualitativo, con un comfort eccellente grazie alle tecnologie che l’azienda ha effettivamente deciso di integrarvi al suo interno.

Prezzi e Promozioni

Il lato negativo? sicuramente il prezzo di vendita, infatti la Sihoo Doro S300 è attualmente commercializzata sul sito ufficiale ad un prezzo base di 799,99 euro, che risulta essere oggi scontato a 666,99 euro per la colorazione nera e di 676,99 euro per quella bianca, con il preordine disponibile sul sito ufficiale. In un mercato delle sedie ergonomiche comunque ricco di modelli tra cui poter scegliere, lo riteniamo leggermente superiore alla media, siamo consapevoli dei materiali di ottima qualità scelti dall’azienda, ma allo stesso tempo riteniamo difficile trovare utenti, a meno che non siano particolarmente abbienti, disponibili ad investire praticamente 800 euro per l’acquisto di un prodotto di questo tipo.

Arrivati a questo punto, e dopo avervi svelato l’effettivo prezzo di vendita, proviamo a capire come riuscire ad acquistarla. La Sihoo Doro S300 è disponibile direttamente sul sito ufficiale di Sihoo, come vi abbiamo anticipato al momento attuale è in preordine, ed avete un’occasione più unica che rara: potrete spendere solamente 6,99 euro per bloccare il prodotto, risparmiando 139,99 euro complessivi sul prezzo di vendita. In altre parole, investendo tale cifra andrete ad acquistare un buono sconto del valore di 139,99 euro, che potrete utilizzare per ridurre la spesa finale nel momento in cui la sedia sarà effettivamente disponibile all’acquisto.

I metodi di pagamento accettati sono i soliti: carte di credito Visa o Mastercard, passando anche per PayPal, oppure Google e Apple Pay, per arrivare addirittura alla rateizzazione con Klarna. Le previsioni di disponibilità in Europa partono verso la fine del mese di Febbraio 2024, esattamente da quella data il codice sconto acquistato sarà utilizzabile sempre sullo store Europa di Silhoo, con consegna in tempi brevi e possibilità di recesso entro 7 giorni dalla data in cui viene effettivamente recapitato il prodotto stesso (ma solo per difetti di fabbrica, non per ripensamenti vari). Da sottolineare infine un ultimo appunto fondamentale, nel momento in cui andrete ad acquistare il coupon sconto, i 6,99 euro non saranno più rimborsabili. Il prezzo finale resta sicuramente invitante, lo ricordiamo, 676,99 euro per la colorazione bianca e 666,99 euro per la colorazione nera.

Per mostrare le caratteristiche innovative di Doro S300, Sihoo invita i partecipanti a impegnarsi nella campagna “Defy Gravity With Sihoo“. I partecipanti possono preordinare Doro S300 a un prezzo scontato, condividere immagini delle sedie della serie Doro S, catturare momenti che sfidano la gravità e altro ancora. Fantastici premi includono sedie Doro S300 gratuite, Apple AirPods Pro (2a generazione), PlayStation 5, 1000 dollari in regalo e altro ancora. Per maggiori informazioni in merito alla campagna, collegatevi qui.