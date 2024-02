Il nuovo smartphone di OnePlus, il OnePlus 12R è un dispositivo Android con caratteristiche tecnologiche molto all’avanguardia. Esso, equipaggiato con un grande display da 6,79 pollici e con una risoluzione molto elevata, forse una delle più alte su tutto il mercato.

Tralasciando tutti i dettagli tecnici, girano molte voci dalla community su un argomento che tormenta il nuovo dispositivo. Sono passate all’incirca un paio di settimane da quando l’annuncio del dispositivo è accaduto, e si parla di un errore di comunicazione che ha portato in considerazione il rimborso del nuovo dispositivo.

OnePlus 12R, cosa è successo?

L’errore che sta minacciando la figura di OnePlus 12R è quello indicato da OnePlus riguardo le caratteristiche tecniche di memoria. Infatti è indicato che il dispositivo era dotato per la versione 16/256GB di una versione di storage UFS 4.0. Ma in realtà ci si è presentata una memoria UFS 3.1, più lenta.

In seguito l’errore del OnePlus 12R è reso noto e pubblico a tutto il mondo sul portale ufficiale di OnePlus. Post che sicuramente non è rimasto nell’oscuro, ricevendo molti commenti, spiegando che uno dei principali motivi dell’acquisto era proprio la velocità della nuova memoria.

L’azienda non passa inosservata. Infatti il presidente di OnePlus annuncia, tornando sul discorso dell’errore, che chi possiede la variante con la memoria sbagliata quindi quella da 256GB di OnePlus 12R può contattare il Servizio Clienti e richiedere un possibile rimborso.

Possiamo capire che questo errore sicuramente è stretto al cuore dell’azienda in modo da risolverlo e non lasciare del disagio tra tutta la clientela che ha acquistato un dispositivo OnePlus 12R, credendo di avere e di disporre le caratteristiche esposte dalla grande azienda. Essa come possiamo capire sta ragionando sull’argomento al modo di trovare una soluzione al debito errore. Così da garantire efficacia, tecnologia sui loro più nuovi dispositivi che verranno messi in commercio nel futuro.