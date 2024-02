Tagli di memoria: quanto spazio serve nei nostri smartphone?

I nostri smartphone necessitano di una determinata quantità di memoria per funzionare nel modo giusto. Vediamo quali sono i migliori tagli di memoria per acquistare un nuovo dispositivo.

Negli attuali scenari dominati dalla tecnologia, gli smartphone sono diventati compagni inseparabili, funzionando come hub centrali per una vasta gamma di attività quotidiane, che vanno dalla comunicazione alla fotografia, dalla navigazione web ai giochi online. Ci sono però alcuni ostacoli che possono limitare le potenzialità di questi dispositivi. Tra questi troviamo la disponibilità di spazio di archiviazione interno.

Quando ci riferiamo allo spazio di archiviazione su uno smartphone, intendiamo la quantità di memoria integrata che il dispositivo utilizza per eseguire le applicazioni, memorizzare dati multimediali come foto, video e musica, installare aggiornamenti del firmware e del sistema operativo, e per altre funzionalità cruciali. Le cifre come 32GB, 64GB e 128GB associate ai modelli di smartphone rappresentano la quantità di spazio di archiviazione inclusa dal produttore.

Quanta memoria serve ai nostri smartphone?

Ma quanto spazio di archiviazione è veramente necessario per l’utente medio quando si tratta di scegliere il miglior smartphone?

L’aumento della richiesta di memoria negli smartphone è il risultato dell’evoluzione tecnologica nel corso degli anni. Inizialmente, gli smartphone offrivano solo una frazione della memoria attuale, ma con il passare del tempo e l’avanzamento della tecnologia, aziende come Apple e Samsung hanno dovuto aumentare la capacità della memoria per riuscire a soddisfare le esigenze di tuti gli utenti. È importante notare che una parte significativa dello spazio di archiviazione pubblicizzato è già occupata dal sistema operativo e dalle app preinstallate.

In generale, lo spazio di archiviazione su uno smartphone varia in base alle attività dell’utente. Le app scaricate rappresentano una delle principali fonti di utilizzo di spazio, insieme ai dati multimediali che occupano sempre più memoria all’aumentare della loro qualità e quantità. Ad esempio, un video di un’ora in 1080p/30fps può occupare fino a 7,6GB su un normale iPhone, mentre su un dispositivo Android come il Samsung Galaxy S23, la registrazione in 1080p può utilizzare fino a 100MB al minuto.

La scelta del taglio di memoria dipende dall’utilizzo previsto dello smartphone. Gli utenti che necessitano di uno spazio limitato possono optare per modelli con 128GB di memoria, mentre coloro che utilizzano intensivamente lo smartphone per social media e contenuti multimediali potrebbero preferire opzioni con 256GB di memoria o più.

Ricordiamo che esistono anche metodi per aumentare lo spazio di archiviazione, come l’utilizzo di schede microSD su dispositivi Android o l’archiviazione su cloud. Inoltre, eliminare dati superflui e ottimizzare le impostazioni di archiviazione può contribuire a liberare spazio utile.