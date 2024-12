La casa automobilistica Lotus sorprende tutti gli appassionati del brand e del settore delle quattro ruote portando la nuova Eletre all’Art Basel Miami Beach 2024. Un evento di notevole importanza che si è tenuto nei giorni scorsi, attirando l’attenzione di tantissimi utenti, presso il The W Hotel di South Beach. Non a caso, tutti noi conosciamo il costruttore automobilistico britannico poiché in grado di portare su strada sempre veicoli dalle prestazioni ottime e dal look che non passa di certo inosservato.

Per mostrare la sua nuova Lotus Eletre Carbon, la casa automobilistica inglese ha scelto un’area pop-up personalizzata denominata Lotus Lounge. Non a caso, per permettere agli utenti di toccare quasi con meno l’esemplare, è stato scelto uno spazio interamente aperto al pubblico. Scopriamo insieme nel corso di questo nuovo articolo tutti i dettagli in merito al questo esemplare del marchio britannico.

Lotus Eletre Carbon: tutti i dettagli sull’esemplare della Casa britannica

Quale occasione migliore se non quella di un grande evento per presentare al pubblico uno dei nuovi modelli di produzione. E’ stata quella la decisione della casa automobilistica per presentare a tutto la sua nuova realizzazione che si contraddistingue grazie ad un design di lusso e prestazioni eccellenti.

Non passano di certo inosservati alcuni dei dettagli che caratterizzano la Eletre Carbon. Tra questi proprio la finitura esterna in vernice nera satinata e gli interni in pelle firmati Bridge of Weir. Tre le versioni disponibili per questo modello: Eletre, Eletre S ed Eletre R. Nello specifico, le prime due dotate di doppio motore elettrico da 612 cavalli e 710 Nm di coppia con capacità di scatto da 0 a 100 km/h in 4,5 secondi e velocità massima di 258 km/h. L’autonomia, invece, si attesta a 600 chilometri (ciclo WLTP). La versione più potente, ovvero la R, dispone di due motori elettrici da 918 cavalli e 985 Nm di coppia. In questo caso, la velocità massima è di 265 km/h, con uno scatto 0-100 km/h in soli 2,95 secondi. Autonomia dichiarata, invece, di 490 chilometri (ciclo WLTP).

Non manca a bordo un’adeguata tecnologia, come schermo centrale OLED da 15,1 pollici, sistema d’infotainment con supporto a 5G e aggiornamenti OTA.