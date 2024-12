Il Natale è ormai alle porte, e Huawei ha deciso di festeggiarlo a modo suo, con il lancio di una versione dedicata dei suoi nuovi smartwatch di punta, quali sono appunto Huawei Watch GT5 e GT5 Pro (qui la nostra recensione). A partire dal 9 dicembre sono state infatti rese disponibili edizioni limitate in bundle fisso, ciò sta a significare che l’utente che sceglierà di acquistarle riceverà il GT5/GT5 Pro ed un cinturino extra speciale.

I due smartwatch hanno sin da subito catturato l’attenzione del pubblico per il loro design estremamente moderno ed accattivante, condito con le solite ottime prestazioni che solo Huawei riesce ad instillare all’interno dei propri device. Uno dei plus più apprezzati, oltre ovviamente ad un’estetica elegante e moderna, è l’autonomia complessiva; dimenticatevi di dover ricaricare lo smarwatch ogni due giorni, con Watch GT5 e GT5 Pro lo potrete fare quasi ogni due settimane, anche utilizzandolo 24 ore al giorno.

Huawei Watch GT5 e GT5 Pro: le nuove edizioni

In un periodo dell’anno in cui tutti stiamo cercando il regalo perfetto, per noi stessi e per gli altri, la Christmas Edition di GT5 e GT5 Pro potrebbe essere la soluzione ideale. Come vi abbiamo accennato è attiva sul bundle d’acquisto di entrambe le varianti dello stesso modello, sia da 46 millimetri di diagonale, che da 41 millimetri di diagonale.

Lo Huawei Watch GT5 può essere acquistato con quadrante da 46 millimetri, nella versione Black Christmas Edition, comprensiva di cinturino base, cinturino verde (edizione limitata) e Freebuds 5i in regalo, al prezzo di 259 euro, direttamente sul sito ufficiale Huawei. Sempre sullo stesso store, ma a questo link, l’utente potrà invece acquistare lo Huawei Watch GT5, con quadrante da 41 millimetri, nella variante Milanese Christmas Edition. In questo caso, oltre al cinturino base, sarà incluso un cinturino rosso (edizione limitata) e le Freebuds 5i in omaggio, al prezzo di listino di 309 euro.