Diorama111, noto YouTuber specializzato nella creazione di modelli radiocomandati, ha recentemente completato un incredibile progetto: una riproduzione in scala 1:150 di una Nissan Micra, accompagnata da un dettagliato diorama stradale in miniatura.

La Nissan Micra in miniatura è stata costruita con estrema precisione, richiedendo abilità artigianali straordinarie. Ogni sfaccettatura, dalle minuscole ruote al meccanismo dello sterzo e alla trasmissione, è stata realizzata manualmente senza l’ausilio di tagli laser o stampanti 3D.

Progettazione Mini auto Nissan

I diorami per modelli auto sono una forma d’arte affascinante e coinvolgente, che permette agli appassionati di veicoli di esprimere la loro creatività e presentare i loro modelli in un contesto realistico. Creare una miniature implica anche la progettazione di un ambiente circostante per mettere in risalto il modello dell’auto, rendendo la presentazione più accattivante e interessante. Il Youtuber ha seguito tali “indicazioni” partendo dalla Nissan e passando poi ai dettagli circostanti.

Le ruote sono state tagliate dagli assi in plastica, tornite su un micro-tornio e dotate di O-ring in gomma. Il telaio in lamiera di alluminio ospita un intricato sistema di sterzo per le ruote anteriori, mentre le ruote posteriori sono collegate a un asse motore con trasmissione a ingranaggi. Le luci, le connessioni elettroniche e i motori sono stati collegati tramite cavetti sottili. L’illuminazione dell’auto Nissan è stata migliorata con l’uso di LED e tubi luminosi in fibra ottica, dando un aspetto sorprendentemente realistico nonostante le dimensioni ridotte.

Al fine di donare il totale controllo, uno sterzo magnetico segue un filo metallico sotto la superficie, guidando l’auto lungo un percorso prestabilito. Il telecomando gestisce funzioni come avvio, arresto, luci, indicatori di direzione e luci dei freni quando l’auto si ferma. Oltre alla Micra, il diorama include un paesaggio stradale dettagliato con semafori funzionanti, strisce pedonali e segnaletica stradale, aggiungendo ulteriore realismo al progetto. Questo straordinario lavoro artigianale dimostra la passione e l’abilità di Diorama111 nel creare modelli radiocomandati unici e dettagliati. La progettazione richiede pazienza e idee dettagliate per il funzionamento finale. Non è una cosa semplice, ma sicuramente apprezzata sia da chi ama il lavoro manuale che da chi è appassionato di auto.