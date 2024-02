Adobe: il nuovo assistente virtuale riassume anche i PDF

Adobe ha dato un nuovo significato alla gestione dei documenti PDF con l’introduzione dell’Assistente AI in Acrobat e Reader. Questa innovativa funzionalità, chiamata semplicemente “Assistant AI“, promette di migliorare notevolmente l’esperienza degli utenti nell’utilizzo di questi programmi, offrendo una serie di strumenti avanzati basati sull’intelligenza artificiale.

L’AI Assistant di Adobe offre una vasta gamma di funzioni avanzate. Tra queste, vi è la capacità di generare sintesi e riassunti da documenti di grandi dimensioni, rispondere a domande degli utenti in base al contenuto del PDF. Oltre ciò è capace di formattare le informazioni per renderle più adatte alla condivisione via e-mail o alla creazione di relazioni e presentazioni. Questa suite di strumenti consente il raggiungimento di una nuova prospettiva sulla gestione dei documenti digitali. Ciò renderà più semplice e intuitivo il lavoro con i PDF.

Come funziona l’AI di Adobe

L’Assistente AI si integra perfettamente con Acrobat Liquid Mode, la tecnologia di Adobe progettata per ottimizzare la visualizzazione dei documenti PDF su dispositivi mobili. Questa sinergia consente agli utenti di godere di una continuità senza soluzione di continuità nell’esperienza di utilizzo tra dispositivi desktop e mobili, garantendo una maggiore flessibilità e produttività.

Adobe ha sottolineato l’importanza della privacy e della sicurezza dei dati degli utenti. Assicura che nessun contenuto dei documenti dei clienti verrà memorizzato o utilizzato per addestrare l’AI Assistant senza il loro consenso esplicito, garantendo così la massima riservatezza e sicurezza dei dati. Attualmente in fase beta, l’Assistente AI sarà presto disponibile per i piani di abbonamento Acrobat Standard, Pro Individual e Teams su desktop e web in lingua inglese. Successivamente, verrà esteso anche ai clienti desktop di Reader in lingua inglese, senza costi aggiuntivi. Inoltre, la società ha annunciato piani per supportare ulteriori lingue e ha reso disponibile una beta privata per i clienti aziendali.

Con l’introduzione dell’Assistente AI, Adobe sta ridefinendo il modo in cui gli utenti interagiscono con i documenti PDF. Questa nuova opzione finalmente porta ad un passo avanti nell’ambito della gestione dei documenti digitali, permettendo di migliorare enormemente il lavoro quotidiano.