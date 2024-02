Archiviare file su Google Drive è un metodo eccellente per gestire il lavoro in modo efficiente. L’account Google standard però offre solo 15GB di spazio di archiviazione, includendo documenti, immagini e video, con il rischio di esaurirsi rapidamente. Spesso, il messaggio “Il tuo spazio di archiviazione sta per terminare” in Gmail è un segnale di avvertimento comune.

Costi di archiviazione su Google Drive

Il cloud, sebbene consenta l’accesso ai file da qualsiasi dispositivo, può diventare insufficiente, specialmente quando si accumulano molte foto ad alta risoluzione dai moderni smartphone. La tendenza a catturare immagini senza eliminarle contribuisce a saturare lo spazio sia sul dispositivo che sul cloud, complicando l’archiviazione efficiente.

Le email, soprattutto con allegati pesanti, sono un’altra fonte di consumo dello spazio, così come l’uso di Google Drive per la produttività. La gestione di documenti aziendali su Drive può portare a una rapida riduzione dello spazio, specialmente con tipologie di file che richiedono notevole memoria. La necessità di conservare file in archivio, ineliminabili, accentua ulteriormente la pressione sullo spazio disponibile.

Per superare queste limitazioni, Google offre la possibilità di ottenere uno spazio di archiviazione praticamente illimitato attraverso i piani di Google Workspace, precedentemente noto come G Suite. Questi piani variano da Starter a Enterprise, offrendo quantità crescenti di spazio, con il piano Enterprise che supera i 5TB, rendendo praticamente illimitata l’archiviazione. I costi di questi piani non sono pubblicamente dichiarati e devono essere richiesti attraverso l’assistenza del team vendite di Google.

In termini di costi, i piani variano da 5,75 euro al mese per utente per il piano Starter a 17,25 euro al mese per utente per il piano Plus. Ogni piano include le utilità di Google, come Gmail, Keep, Calendario, e offre accesso a riunioni con Meet con vantaggi crescenti.

Per coloro che non necessitano di account business, un’alternativa è l’aumento dello spazio su Google attraverso account personali. Google offre piani da 100GB a 2TB, con costi mensili da 1,99 euro a 9,99 euro. Questi piani forniscono anche spazio aggiuntivo per l’archiviazione su Google Drive.

Bilanciare necessità e risorse nella gestione dello spazio

La gestione dello spazio su Google Drive richiede una valutazione attenta delle esigenze di archiviazione e delle opzioni disponibili. L’approccio ponderato può garantire un’archiviazione efficace e senza intoppi dei dati, assicurando la continuità e la facilità di accesso alle informazioni cruciali. La scelta tra account business e personali dipende dalle necessità specifiche dell’utente e dalle risorse finanziarie disponibili, garantendo una gestione oculata delle risorse.