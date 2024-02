Il panorama dell’energia per il 2024 si presenta con una serie di tendenze cruciali delineate dall’azienda globale Eaton. Queste tendenze, fondamentali per la transizione verso un futuro più sostenibile, offrono una prospettiva illuminante sulle direzioni che il settore energetico sta prendendo quest’anno.

Le aziende che sapranno adattarsi e innovare saranno in grado di guidare la transizione verso un futuro energetico più sostenibile e resiliente.

Evoluzione dell’ energia elettrica

La modernizzazione della rete elettrica emerge come un elemento centrale nel percorso verso un’economia ed un’energia più sostenibile.

L’Unione Europea ha delineato un Piano d’Azione per le Reti che mira a affrontare le sfide cruciali legate all’espansione e alla digitalizzazione delle reti di trasmissione e distribuzione dell’energia elettrica.

Questo è fondamentale data la prevista crescita del consumo di elettricità. Un consumo richiede un adeguamento delle infrastrutture esistenti per sfruttare al meglio le fonti energetiche disponibili.

Un’ altra tendenza attualmente un corso riguarda la crescente ‘attenzione verso le energie rinnovabili, in particolare l’energia solare, sta aumentando costantemente.

Con la previsione di significativi investimenti nel settore fotovoltaico su scala industriale, diventa cruciale superare le sfide legate all’installazione, manutenzione e integrazione di queste fonti nel sistema energetico.

La strategia dell’Unione Europea per l’energia solare si inserisce in questo contesto, puntando ad accelerare l’adozione di queste tecnologie sia nei settori commerciali che residenziali.

L’eliminazione del Gas SF6 nei quadri elettrici

Il settore elettrico si trova di fronte a cambiamenti normativi significativi, in particolare con il divieto imminente del gas SF6 nei quadri elettrici.

Questo gas serra sintetico, estremamente dannoso per l’ambiente, sarà gradualmente eliminato a partire dal 2026, con l’UE che sta adottando misure per vietarne l’uso anche in altre categorie di commutatori.

Tale transizione richiede un adeguamento tempestivo da parte delle aziende del settore per conformarsi alle nuove normative.

Passiamo ora alla digitalizzazione e l’intelligenza artificiale che stanno rivoluzionando il settore energetico. Tutto ciò offrendo nuove opportunità per l’integrazione e la gestione delle energie rinnovabili.

L’IA generativa, in particolare, può supportare il processo decisionale fornendo analisi rapide e predittive per ottimizzare l’uso dell’energia in un sistema decentralizzato.

Monitorare attentamente lo sviluppo di queste tecnologie è essenziale, considerando anche l’importanza della sicurezza informatica e la conformità alle normative europee.