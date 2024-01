Negli ultimi anni, con l’avanzamento della tecnologia legata ai pannelli fotovoltaici e alle batterie per l’accumulo domestico, si è assistito anche a una trasformazione nelle modalità di cessione e compravendita dell’energia prodotta dai privati e gestita dalle società di rete elettrica. Questa evoluzione si sta manifestando negli Stati Uniti, dove il tradizionale scambio sul posto (SSP) sta cedendo il passo alle centrali elettriche virtuali (VPP), capaci di sfruttare l’accumulo domestico insieme alle energie rinnovabili.

Il ruolo chiave delle batterie nel paesaggio energetico moderno

La transizione verso le VPP potrebbe sembrare contro-intuitiva, ma in realtà offre una gestione più efficiente dei flussi di domanda e offerta energetica rispetto allo scambio sul posto. Le batterie consentono la cessione di energia solo quando necessario, evitando sovraccarichi nelle linee elettriche e prevenendo il rischio di danni e blackout. Tale approccio risponde anche all’allarme dell’Unione Europea riguardo all’eccesso di energia prodotta da Fonti di Energia Rinnovabile (FER), come riportato da El Pais.

Aaron Nitzkin, vicepresidente esecutivo dell’energia solare presso Citadel Roofing and Solar, sottolinea il ruolo essenziale dell’energia solare domestica e delle batterie nel mantenimento del funzionamento della rete e nel contenimento dei costi energetici per tutti.

Per comprendere meglio questo nuovo sistema di accumulo e cessione “a richiesta“, consideriamo l’esempio di Pacific Gas & Electric (PG&E) in California. PG&E ha avviato un programma di “riduzione della domanda energetica in periodi di emergenza“. I clienti che registrano le proprie batterie riceveranno 2 dollari per ogni kWh immagazzinato, contribuendo a ridurre il carico sulla rete quando la domanda è elevata. In pratica, più un cliente diventa energeticamente indipendente, più guadagna dal gestore.

Quando la tecnologia rende profittevole le energie pulite

Secondo pvmagazine, questa iniziativa potrebbe far guadagnare ogni proprietario di un impianto fotovoltaico e di accumulo tra i 100 e i 250 dollari all’anno. Tuttavia, questo guadagno sarà disponibile solo in determinati momenti dell’anno, durante eventi stagionali di alta domanda, coprendo dalle 20 alle 60 ore, in cui coloro che non richiederanno energia dalla rete saranno ricompensati.

Allo stesso tempo, fornitori come PSEG di Long Island, New York, stanno adottando approcci diversi, offrendo sconti sull’acquisto di batterie nel programma Battery Storage Rewards. Gli installatori possono proporre prodotti scontati di 250 dollari per kWh, con uno sconto massimo di 6.250 dollari per cliente. In cambio, i proprietari delle batterie devono consentire a PSEG di prelevare energia dalle loro batterie nei momenti di picco, fino a un massimo di 10 volte l’anno.

Michael Catizone, presidente e co-fondatore di Long Island Power Solutions, sottolinea che questi programmi di servizi di rete offrono un valore significativo ai proprietari di case con batterie, ampliando l’accesso a questa tecnologia fondamentale. Con l’aumento dell’elettrificazione e della domanda sulla rete, tali iniziative rappresentano un passo verso il futuro dell’energia accessibile e sostenibile.

Come la tua casa potrebbe cambiare il futuro dell’energia

Queste iniziative, incentrate sulla gestione intelligente dell’energia, non sono isolate. Il futuro della disponibilità energetica dovrà considerare anche le batterie delle auto elettriche, trasformandole in sistemi di accumulo su ruote. Questa prospettiva apre a un nuovo mondo di possibilità, dove le risorse energetiche possono essere sfruttate in modo efficiente e sostenibile per il bene di tutti. In un’epoca in cui la transizione verso energie più pulite è una priorità, iniziative come queste giocano un ruolo chiave nel plasmare un futuro energetico sostenibile e accessibile per le generazioni a venire.