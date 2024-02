Al giorno d’oggi nel mondo del web un dettaglio da non lasciare mai al caso è senza alcun dubbio la nostra privacy, esporre i nostri dati o addirittura la nostra persona in internet può essere si necessario ma anche pericoloso, dal momento che i nostri dati possono finire sotto la lente di persone poco raccomandabili che potrebbero utilizzarli contro di noi per penetrare nei nostri account o peggio per rubarci l’identità, cosa che ci esporrebbe ad una serie di pericoli senza precedenti.

Ovviamente le varie aziende che offrono piattaforme online offrono svariate possibilità per procedere alla tutela dei nostri dati e delle nostre info sensibili, il tutto adiuvato e regolamentato dall’Unione Europea che è tra le comunità statali più attente a tutelare la privacy delle popolazioni degli stati che ne fanno parte.

Ovviamente tra queste aziende è coinvolta anche Telegram, società russa la cui applicazione di messaggistica è una tra le più amate e utilizzate in tutto il mondo, probabilmente seconda solo a WhatsApp per numero di utenti ma con features che le hanno garantito una fetta di utenza tutta sua fedelissima e soddisfatta.

Come nascondere il numero

Per registrarsi su Telegram, al pari di WhatsApp, è necessario un numero di telefono con il quale autenticarsi e che poi sarà legato al nostro account, vista la natura molto espansiva di Telegram però, è possibile che il numero venga esposto a tantissimi utenti, come nei canali ad esempi, ecco dunque che Telegram consente di nascondere il numero di telefono per non renderlo visibile se non alla cerchia di utenti che scegliamo noi.

Per nascondere il numero vi basta fare così:

Recandovi in Impostazioni > Privacy e sicurezza > Numero di telefono è possibile scegliere se il numero di telefono su Telegram può essere visualizzato da:

Tutti

Nessuno

I miei contatti

Così facendo sarete voi a decidere quanto sarà visibile il numero e proteggerlo nel caso da occhi indiscreti.