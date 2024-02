Telegram è un’applicazione di messaggistica istantanea molto utilizzata, da sempre rivale di WhatsApp, è apprezzata da molti utenti che la ritengono di gran lunga superiore all’app di Meta.

L’app blu ha infatti un sistema molto più aperto che la rende molto più personalizzabile e disponibile a integrazioni da parte di terzi.

Entrambe le applicazioni sono soggette a continui aggiornamenti per migliorarsi, che durante gli anni hanno appianato sempre più le differenze, rendendole molo più simili.

Proprio recentemente Telegram ha effettuato un aggiornamento che aveva introdotto gli audio e i video che si autodistruggono dopo averli visualizzati una sola volta.

A quanto pare non è finita qui, visto che tra poco rilascerà un ulteriore rinnovamento che porterà una serie di incredibili funzioni.

Telegram, le nuovi funzioni attese nelle prossime settimane

Una delle novità più attese è il miglioramento di una funzione che è già presente sull’app di Telegram: i Messaggi Salvati.

Si tratta di una sezione che permette di salvare i messaggi più importanti delle varie chat per visualizzarli comodamente in un altro momento.

Con il nuovo aggiornamento sarà possibile visualizzare i messaggi salvati per chat, rendendo più semplice il loro ritrovamento e la loro archiviazione.

Un’altra funzione, sempre utile per la ricerca dei messaggi salvati, ma disponibile esclusivamente per gli utenti di Telegram Premium, è l’aggiunta di tag per i messaggi salvati. I tag possono essere delle emoji o dei testi, e sono molto utili per suddividere le categorie di messaggi. Per aggiungere un tag basta tenere premuto sul messaggio, proprio come accade con le reazioni.

Inoltre è stata aggiunta una nuova sezione, chiamata proprio ‘Salvati’, nei gruppi e nei canali, che racchiude tutti i messaggi salvati in quella particolare chat.

Oltre alla categoria dei salvati sono stati aggiunti altri aggiornamenti interessanti come la possibilità, sempre con l’account Premium, di nascondere il proprio ultimo accesso ma mantenere visibile quello degli altri, e l’opzione di mettere in pausa le note vocali per poi continuare a registrare successivamente.