WhatsApp, il popolare servizio di messaggistica, sta per introdurre un nuovo design che promette di migliorare l’esperienza degli utenti nella visualizzazione delle Storie.

Questo aggiornamento potrebbe rendere più agevole per gli utenti rimanere aggiornati su ciò che non hanno ancora visto.

Secondo quanto riportato da WABetaInfo tramite Android Authority, la versione beta di WhatsApp per Android include ora un design rinnovato per la scheda Aggiornamenti. Questa scheda consentirà agli utenti di visualizzare le Storie che non hanno ancora visto in modo più efficiente. Le miniature delle Storie non visualizzate saranno più grandi nella parte superiore della scheda, con un’anteprima della prima Storia, mentre meno importanza sarà data ai nomi utente sottostanti.

L’obiettivo principale di questa modifica è rendere più semplice per gli utenti restare aggiornati su tutto ciò che non hanno ancora visto. Con un design più intuitivo, sarà possibile sfogliare le Storie disponibili senza necessariamente aprirle.

Questo è particolarmente utile per gli utenti con una vasta cerchia di amici e familiari che pubblicano frequentemente aggiornamenti.

Avvertenze sulle versioni WhatsApp beta

È importante notare che questa funzionalità è attualmente disponibile solo nella versione beta di WhatsApp per Android. Non vi è alcuna garanzia che verrà implementata nelle versioni stabili per Android e iOS. Gli sviluppatori potrebbero decidere di non rilasciare l’aggiornamento dopo il periodo di prova beta.

Al momento, non è chiaro quando questa funzionalità potrebbe essere disponibile nella versione stabile di WhatsApp utilizzata dalla maggior parte degli utenti.

In più non è stato nemmeno confermato se l’interfaccia aggiornata sarà opzionale o se verrà implementata per tutti gli utenti, indipendentemente dalle loro preferenze.

In sintesi, WhatsApp sta lavorando per migliorare l’esperienza degli utenti con un nuovo design per la visualizzazione delle Storie. Questo aggiornamento potrebbe semplificare il processo di restare aggiornati su ciò che non hai ancora visto. Consentendo agli utenti di sfogliare le Storie in modo più efficiente.

Bisogna considerare che questa funzionalità è ancora in fase di test beta e potrebbe subire modifiche prima del rilascio ufficiale.