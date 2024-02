Samsung Galaxy Tab S9 FE rappresenta la migliore soluzione per gli utenti che vogliono godere di un tablet di alta qualità, appartenente appunto alla serie Tab S9 di Samsung, ed allo stesso tempo non siano disposti a spendere cifre proibitive, come appunto per i Tab S9, S9+ o S9 Ultra.

Il modello in questione è caratterizzato da un ampio display da 10,9 pollici di diagonale, un TFT LCD con risoluzione elevata, e soprattutto refresh rate a 90Hz. L’azienda produttrice ha cercato di puntare fortemente sulle ridotte dimensioni, di conseguenza troviamo un device con uno spessore relativamente basso, infatti raggiunge 6,5 millimetri, oltre a 254,3 x 165,8 millimetri per lunghezza e larghezza.

Samsung Galaxy Tab S9 FE: ottima offerta attiva su Amazon

Il Samsung Galaxy Tab S9 FE ha un prezzo decisamente inferiore rispetto ai fratelli maggiori, in primis per il listino di 649 euro, ma soprattutto per l’ottima promozione lanciata da Amazon, che prevede una riduzione del 16%, con un abbassamento del prezzo di circa 100 euro, arrivando al valore finale da pagare di soli 547 euro, entrando in questo link.

Il processore non è lo Snapdragon 8 Gen 2 che troviamo su Galaxy Tab S9 e simili, ma un Samsung Exynos 1380, comunque di ottima qualità generale, con 6GB di RAM e 128GB di memoria interna. La certificazione IP68 ne promette la protezione dagli schizzi d’acqua e della polvere, mentre la batteria da 8000mAh dovrebbe garantire un buon utilizzo nel corso del tempo, senza andare minimamente ad inficiare l’esperienza finale del consumatore stesso. Al momento su Amazon sono disponibili quattro colorazioni differenti, tutte con S Pen integrata, un piccolo accessorio che sblocca non poco la produttività di un prodotto di per sé già completo e estremamente funzionale. Non sappiamo per quanto tempo il prezzo indicato resterà valido, per questo motivo consigliamo di velocizzare l’acquisto.