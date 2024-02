SanDisk mette a disposizione di tutti gli utenti un risparmio assolutamente degno di nota, infatti è possibile acquistare una microSD da 256GB ad un prezzo decisamente conveniente, poiché è prevista una riduzione del 59% sul suo valore di listino su Amazon.

Sebbene le memorie interne degli smartphone e dei dispositivi di elettronica siano sempre più grandi e capienti, è indubbio che al giorno d’oggi gli utenti necessitino di memorie SD (e microSD) per le macchine fotografiche digitali (oltre che per i dispositivi mobile). Tra le migliori in circolazione troviamo senza dubbio quelle di SanDisk, capace di mettere sul mercato la serie Ultra, e riuscendo così a raggiungere livelli qualitativi eccellenti.

SanDisk, la microSD più economica in circolazione

Il prezzo consigliato del prodotto elencato nel nostro articolo sarebbe di 62,99 euro, in un periodo così importante per il mercato, ovvero quello immediatamente successivo al Natale, Amazon ha deciso di compiere un importante passo in avanti verso il pubblico, riducendo la spesa del 59%, fino ad un valore finale di soli 25,69 euro. Acquistatelo a questo link.

Le caratteristiche tecniche della microSD la spingono verso molteplici utilizzi, può raggiungere una velocità di trasferimento massima di 120MB/s, è di classe 10 per la compatibilità con la registrazione in HD, ma anche con UHS-1, per una velocità di trasferimento che supera i 104MB/s, e prestazioni A1 (caricamento super rapido nella maggior parte delle occasioni). Il design è il solito caratteristico della serie, con la duplice colorazione grigio e rosso, senza differenze particolari da segnalare. La spedizione, come accade per tutti i prodotti consigliati nei nostri articoli, viene gestita direttamente da Amazon, con una consegna in tempi veramente molto rapidi per tutti i consumatori sul territorio nazionale italiano.