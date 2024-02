Samsung Galaxy A52s è lo smartphone che può perfettamente rappresentare la fascia media, ovvero un particolare segmento di mercato che presenta un prezzo inferiore ai 600 euro. pur integrando comunque ottime specifiche tecniche, che innalzano i prodotti in termini prestazionali.

Il dispositivo in questione è caratterizzato dalla presenza di un ampio display Infinity-O da 6,5 pollici di diagonale, che presenta la risoluzione FullHD+. Il processore, chiaramente octa-core ad elevate prestazioni, viene a sua volta affiancato da una configurazione più che sufficiente, composta da 6GB di RAM e da 128GB di memoria interna. A differenza dei modelli di casa Apple, in questo caso la suddetta è facilmente espandibile con l’ausilio di una microSD.

Samsung Galaxy A52s: sconto da pazzi per poco tempo

Il prodotto rientrerebbe alla perfezione nella fascia media della telefonia mobile, dovete sapere infatti che al giorno d’oggi questo modello è in vendita a meno di 500 euro, più precisamente 475 euro. Una cifra che, per molti versi, potrebbe apparire come elevata, e di conseguenza richiederebbe una forte riduzione per avvicinare il possibile acquisto. Amazon è consapevole di tutto questo, di conseguenza ha giustamente pensato di applicare uno sconto del 22%, pari a 94 euro circa, fino ad arrivare ad una spesa finale di soli 369 euro. Acquistatelo subito premendo questo link.

La batteria è un componente da 4500mAh, che riesce a soddisfare perfettamente le esigenze dei consumatori, che vogliono poter utilizzare lo smartphone per lungo tempo, prima di dover ricorrere alla presa a muro. La ricarica è comunque super rapida, grazie al supporto ai 25W, nonostante l’assenza della ricarica wireless. L’ultimo aspetto positivo riguarda la connettività 5G, per una maggiore velocità di connessione, così da n on temere rallentamenti di vario genere.