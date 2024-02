Un recente episodio ha sollevato preoccupazioni riguardo all’accuratezza delle immagini generate dall’intelligenza artificiale (IA) nelle pubblicazioni scientifiche. La rivista Frontiers in Cell and Developmental Biology ha pubblicato un articolo con immagini create da Midjourney, rivelatesi palesemente non realistiche e prive di senso. L’episodio ha sollevato interrogativi sull’uso responsabile dell’IA nell’ambito della ricerca scientifica.

Le immagini accompagnanti l’articolo in questione mostrano una distorsione evidente. Le cellule staminali sono rappresentate in proporzione errata rispetto al topo, e le didascalie contengono termini privi di senso scientifico.

Questo errore solleva dubbi sull’accuratezza e sulla validità dei dati presentati nella ricerca.

La consulente per l’integrità scientifica, Elisabeth Bik, ha criticato aspramente l’articolo, definendo le immagini generate come “schifezze” dall’intelligenza artificiale.

Intelligenza artificiale: politiche editoriali e la sfida della verificat

La rivista Frontiers richiede ai suoi editori di verificare l’esattezza scientifica delle immagini generate dall’intelligenza artificiale prima della pubblicazione.

Ad ogni modo, l’incidente solleva interrogativi importanti, sulla rigorosità dei processi di revisione editoriale.

La decisione di Nature di vietare l’uso dell’IA per la generazione di immagini scientifiche sottolinea l’importanza di conoscere e verificare le fonti dei dati e delle immagini.

Episodi come questo mettono in luce il rischio che un uso scorretto dell’IA possa danneggiare l’integrità della ricerca scientifica. L’incidente del “topo dagli enormi gioielli di famiglia”, come sarcasticamente definito da Bik, evidenzia la necessità di una maggiore attenzione nell’applicazione dell’IA nella produzione di materiale scientifico. Il mondo accademico deve affrontare la sfida di bilanciare l’innovazione tecnologica con la rigorosa verifica dei dati.

Insomma, l’episodio delle immagini generate dall’IA pubblicate da Frontiers solleva importanti questioni riguardo all’uso responsabile o questa tecnologia nell’ambito della ricerca scientifica. È fondamentale garantire che le immagini e i dati generati rispettino gli standard di precisione e accuratezza richiesti. Una cosa indispensabile per continuare mantenere l’integrità della ricerca e la fiducia del pubblico nella scienza.