Basata in California e con uno stabilimento produttivo in Cina, Jackery è una valida alternativa a EcoFlow, un colosso nel settore delle soluzioni energetiche portatili. L’offerta dell’azienda spazia attraverso una gamma di stazioni di alimentazione di diverse dimensioni, pensate sia per chi cerca di proteggere i propri dispositivi elettronici durante le interruzioni di corrente, sia per coloro che hanno necessità di energia elettrica in luoghi isolati, come foreste o ambienti simili, con un occhio di riguardo verso l’energia solare come principale fonte di alimentazione.

Tra i prodotti proposti da Jackery, l’Explorer 100 Plus ha una portabilità estrema, che lo rendono il compagno ideale per una vasta gamma di attività all’aria aperta, dal semplice viaggio in baita fino alle più impegnative escursioni, senza dimenticare le giornate in spiaggia o il trekking.

Powerbank o Power Station?

Considerando l’Explorer 100 Plus, ci si potrebbe interrogare se classificarlo più come una power station di piccole dimensioni o come un’ampia power bank USB. In effetti, la linea che divide le due categorie sembra sfumare, visto che l’unità non dispone di uscite AC né supporta il controllo tramite app per la gestione dell’energia.

Con un peso che si aggira appena sotto il chilogrammo e una capacità di 99,2 Wh (equivalente a 31.000 mAh), questa stazione di alimentazione rientra nei limiti imposti per il trasporto aereo in cabina. Ciò la rende estremamente pratica, consentendo, ad esempio, di ricaricare un Google Pixel 8 Pro o un Samsung Galaxy S23 Ultra fino a cinque volte, un iPhone 15 Pro Max quasi sei volte, un iPad Pro per 3,4 volte, e di fornire energia a un laptop da gaming per un’intera ricarica.

Caratteristiche

Uno degli aspetti più rassicuranti dell’Explorer 100 Plus è la sua batteria LFP (litio ferro fosfato), che promette una sicurezza superiore rispetto alle tradizionali batterie agli ioni di litio, con un minor rischio di esplosione o surriscaldamento. Questo tipo di batteria vanta una durata di oltre 2.000 cicli di ricarica prima di evidenziare una riduzione della capacità sotto l’80% del valore originale, offrendo una longevità notevolmente superiore rispetto alla media.

Dal punto di vista delle connessioni, l’Explorer 100 Plus è dotato di due porte USB-C da 100 watt ciascuna. Se utilizzate simultaneamente, la potenza complessiva si assesta a 110 watt, che resta comunque adeguata per la ricarica rapida di tablet, laptop e degli ultimi modelli di smartphone. Per i dispositivi più vecchi o senza connettività USB-C, è disponibile una porta USB-A da 18 watt. La presenza di un display LCD permette di monitorare in tempo reale sia la capacità residua della batteria sia il tempo di ricarica stimato, mantenendo l’utente costantemente informato sullo stato del dispositivo.

Dai nostri test, l’Explorer 100 Plus si rivela adatto non solo per gli appassionati di avventure all’aperto, ma per un pubblico molto più ampio grazie al suo design focalizzato sulla mobilità. Nonostante l’assenza delle tradizionali uscite AC, il dispositivo offre una flessibilità notevole, soprattutto considerando la possibilità di ricarica tramite pannello solare, oltre che tramite presa elettrica con USB-C. La capacità di essere ricaricato in sole due ore utilizzando un pannello SolarSaga da 100W di Jackery aggiunge ulteriore valore al prodotto.

Test e conclusioni

La mia esperienza diretta con l’Explorer 100 Plus ha confermato le sue prestazioni affidabili. Il display è estremamente utile per avere sempre sotto controllo la potenza in ingresso e uscita, così come la capacità residua. Il design del dispositivo merita una menzione speciale: non solo è esteticamente gradevole, ma anche funzionale, garantendo stabilità durante l’uso. Non essendo specificato come resistente alle intemperie, va maneggiato con cura quando utilizzato all’esterno.

Explorer 100 Plus di Jackery rappresenta una soluzione solida e affidabile per chi cerca una fonte di energia portatile, versatile e di facile trasporto. Sebbene possa mancare di alcune caratteristiche presenti in dispositivi più ingombranti, come la presa di corrente integrata, si riscatta offrendo una capacità di ricarica USB significativa per soddisfare la maggior parte delle esigenze moderne. La durata estesa della batteria, unita alla sua costruzione robusta, rende questo dispositivo un accessorio altamente raccomandato sia per i viaggiatori sia per gli appassionati di tecnologia e attività all’aperto.

Disponibile a 149 € direttamente sul sito ufficiale.