Il team di OpenAI ha presentato ufficialmente Sora, la propria Intelligenza Artificiale in grado di generare video partendo da comandi testuali. L’obiettivo dell’azienda che ha dato vita ad IA generative come Chat-GPT e Dall-E punta a rivoluzionare il mondo della creazione di video.

Sora, infatti, permette di creare una moltitudine di filmati, in altissima qualità, completamente generati dall’Intelligenza Artificiale. Il funzionamento è simile a quanto si può vedere sulle altre piattaforme della società.

Basterà inserire un prompt più o meno dettagliato, indicando il soggetto da visualizzare, l’azione da compiere e i dettagli dello sfondo e il gioco è fatto. L‘IA elaborerà il filmato e lo esporterà per poterlo immediatamente utilizzare.

