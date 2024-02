Apple annuncia un nuovo aggiornamento di iOS, la versione 18 che integrerà al suo interno l’ intelligenza artificiale per un’ esperienza di controllo dell’ iPhone migliore. Questo aggiornamento di iOS viene definito come il più importante nella storia di Apple poiché si sta studiando un sistema che integrerà ChatGPT in Siri con miglioramenti dal punto di vista delle generazioni di video, immagini e testi.

Il modello di base da cui sono partiti gli ingegneri è il modello Ajax integrandolo con Siri e con l’ intelligenza artificiale facendo in modo che Siri sia in grado di interagire con gli utenti creando dialoghi più naturali possibili. iOS 18 si preannuncia come un epocale cambiamento per il mondo Apple e che porterà su un altro livello l’ intera società che ha contribuito alla realizzazioni di tali prodotti.

iOS 18, nuove peculiarità per l’ introduzione dell’ AI

Grazie all’ integrazione dell’ intelligenza artificiale in Siri si potranno creare dei riepiloghi che verranno mostrati sullo schermo di ciò che è stato appena fatto; inoltre Siri sarà in grado di completare le frasi nell’ app Messaggi e rispondere alle domande che gli vengono poste. Sarà molto utile quest’ ultimo punto quando si ha poco tempo per rispondere e quindi per velocizzare le cose sarà fondamentale un’ intelligenza artificiale che capisca la domanda e sappia dare una risposta il più normale e coerente possibile.

Questo nuovo aggiornamento non è ancora chiaro se verrà integrato anche nei modelli più vecchi oppure se servirà il nuovo processore inserito all’ interno dei nuovi iPhone 16; anche perché per garantire un utilizzo completo dell’ aggiornamento servirà un processore in grado di competere con l’ AI di Siri che impiega molte energie per elaborare i risultati. Comunque sia tutte queste informazioni verranno annunciate nel WWDC che si terrà a giugno dove verranno presentate anche altri nuovi prodotti Apple.