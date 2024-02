Il browser di Microsoft uscito nel 2015, é stato progettato per essere veloce, sicuro e compatibile con gli standard web moderni. Edge, offrendo un buon servizio di navigazione e integrazione con i servizi Microsoft, ha pensato di migliorare le proprie prestazioni su Mac.

per quanto riguarda il, ha effettuato diversi miglioramenti con il passare del tempo.la versione precedente di browser predefinito su, era estremamente utilizzato, proprio per questo Microsoft, pone moltissima cura neglida effettuare sul proprio browser.ha comportato lo scarso utilizzo di quest’ ultimo. Uno degli upgrade effettuati dal colosso Microsoft, sarebbe proprio per quanto riguarda Edge, in particolare per