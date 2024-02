Ormai il mondo avanza ogni giorno portando sempre e sempre nuove novità alla luce. Come successo negli ultimi anni si è introdotta l’intelligenza artificiale in tutte le cose che facciamo. Dalle più piccole alle più grandi. Normalmente tutte questa onda di informazioni e novità ha bisogno di tempo per essere processata da molte persone. Ed è qui che colpiscono le truffe telefoniche.

Esse non sono così semplici da quanto può sembrare o magari da come conosciamo quelle antecedenti, visto che rientra in gioco l’AI. Argomento nuovo per tante persone che magari non conoscono nessun suo dettaglio.

Truffe telefoniche, come poter stare al sicuro?

Normalmente anche come espresso poco fa il mondo ogni giorno ci inonda di novità tecnologiche a quelle di ogni tipo e rimanere al passo e sempre aggiornati è qualcosa di davvero difficile.

In questo periodo si parla soprattutto delle intelligenze artificiali tra chi le critica e chi le elogia. Ma tralasciando questo punto, esse vengono utilizzate ogni giorno e in ogni momento su quasi ogni dispositivo elettronico al modo di ottimizzare il suo utilizzo. Quindi traendo i dadi possiamo arrivare alla conclusione che sia ormai pane quotidiano per i nostri denti. Evitando magari di utilizzare il loro utilizzo in truffe telefoniche.

Molti sono i software dove poter utilizzare l’intelligenza artificiale come ChatGPT e Midjourney che portano il loro semplice utilizzo disponibile per tutti. Il quanto criticato utilizzo in ambito artistico o per la doppiatura.

C’è chi però tramite queste nuove tecnologie ci vuole e cerca di trarne profitto. Ovvero in modo illecito. Questa nuova truffa è legata al mondo della telefonia e alle truffe telefoniche tramite email, SMS, WhatsApp e molto altro.

I meccanismi che si usano con l’AI non cambiano molto da quelli che abbiamo visto e sentito parlare in passato. Si parla sempre dello stesso concetto ovvero spingere la vittima a fidarsi, magari fingendosi qualcuno di conosciuto. Queste truffe telefoniche avvengono con magari dei piccoli frammenti di voce sufficienti per creare una voce simile tramite l’AI.

Per proteggersi dalle truffe telefoniche basta non fornire dati personali via email o con qualche messaggio visto che sono facilmente raggiungibili. Non accettare richieste di pagamenti o dare conferme verbali. Se invece non si conosce il numero che vi chiama, bisogna sempre essere cauti non fornire nessun dato e nel caso che il suddetto numero si spacci come un vostro parente attaccate e richiamate il numero che avete voi.