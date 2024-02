Solitamente il colosso americano Apple ha annunciato i suoi smartphone della serie iPhone SE ogni due anno. Secondo quanto fatto in passato, quindi, dovremmo aspettare l’arrivo della quarta generazione proprio durante il 2024, dato che l’ultimo modello risale al 2022. Tuttavia, sembra che Apple non sia ancora pronta a svelare il suo nuovo dispositivo. Nel corso delle ultime ore è infatti emerso un report secondo cui il nuovo iPhone SE 4 sarà annunciato in veste ufficiale sul mercato nel corso del 2025.

iPhone SE 4, il nuovo top dell’azienda potrebbe essere annunciato nel 2025

A quanto pare il colosso americano Apple non è ancora pronto per presentare il suo nuovo dispositivo. Come già accennato in apertura, infatti, sembra che il prossimo top di gamma iPhone SE 4 vedrà la luce non prima del 2025. Tutto ciò è stato rivelato da un nuovo report, che va così a scontrarsi e a contraddire quanto era emerso durante le scorse settimane. I rumors precedenti parlavano infatti di un possibile debutto nel corso del 2024.

Oltre a questo, il nuovo report emerso in rete ha rivelato anche un’altra importante novità su questo dispositivo. In particolare, sembra che il nuovo iPhone SE 4 potrà vantare la presenza di un display con tecnologia OLED. Si tratterebbe quindi di un salto di qualità notevole rispetto ai precedenti modelli di questa serie che hanno montato fino ad ora un display con tecnologia LCD.

Per il momento non si sa ancora chi sarà il fornitore di questi pannelli per Apple. La sfida è al momento contesa tra i produttori BOE, Tianma e Samsung. Sarebbe però proprio il colosso sudcoreano il favorito, dato che fornirebbe i pannelli più “economici” dei tre, ovvero ad un prezzo di 30$, mentre il prezzo degli altri due rivali è rispettivamente di 35$ e 40$. Ricordiamo comunque che, secondo i rumors emersi fino ad ora, il display del nuovo iPhone SE 4 sarà simile a quello montato su iPhone 13 e iPhone 14. Ci aspettiamo quindi un display con una diagonale da 6.1 pollici.