Apple TV non è solamente il nome del servizio di streaming video al quale abbonarsi per riuscire a godere di innumerevoli contenuti, bensì è un vero e proprio prodotto che permette di accedere a svariati servizi di streaming video e musicale, godendo di contenuti in alta definizione (appunto 4K), direttamente sul proprio televisore di casa.

Esteticamente questi si presenta come una piccola box realizzata in plastica, con finitura opaca sulla parte superiore, e lucida sui lati, con al centro il logo Apple. Le dimensioni sono relativamente ridotte, parliamo di 9,3 x 9,3 x 3,1 centimetri, mentre in confezione è possibile trovare un telecomando con colorazione a contrasto (è difatti argentato), con comando vocale ed una porta USB-C sul bordo inferiore per la ricarica dello stesso.

Apple TV 4K: costa molto poco su Amazon

Di base, in confronto con altri dispositivi dello stesso tipo che possiamo trovare sul mercato, il suo prezzo non è così elevato, infatti il listino sarebbe di 189 euro. Consapevoli del fatto che assistere ad una riduzione di un prodotto Apple sia davvero cosa rara, apprezziamo la scelta di Amazon di abbassare anche di soli 10 euro la spesa finale, fermandola sui 179 euro necessari per l’acquisto. Ecco il link a cui collegarsi.

All’interno del suddetto prodotto possiamo trovare una memoria di 128GB, se interessati alla versione, ricordiamo essere la terza generazione, in vendita dal 2022. Nella parte posteriore troviamo tre connettori: uno per l’alimentazione (data la totale assenza di una batteria integrata), passando poi per la porta ethernet (per il collegamento fisico al router), ed infine la classica HDMI, appunto per collegare l’Apple TV ad un monitor o il televisore stesso. La connessione alla rete, è giusto ricordarlo, può avvenire sia via cavo, che via WiFi (sfruttando così la connettività wireless di cui è effettivamente fornito).