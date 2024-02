In concomitanza con il lancio del nuovo volantino promozionale offerto da Unieuro, anche Euronics ha deciso di presentare agli utenti il suo nuovo cartellone pubblicitario, con promozioni valide fino al 28 Febbraio 2024. Gli Star Days di Euronics offrono una vasta gamma di prodotti elettronici a prezzi molto interessanti.

Tra le offerte più allettanti, spicca la proposta dell’iPhone 15 da 128 gigabyte, proposto a soli 799 Euro anziché i consueti 979 Euro suggeriti da Apple. Questo smartphone è disponibile in diverse colorazioni e offre anche la possibilità di rateizzare il pagamento, rendendo l’acquisto ancora più conveniente.

I super sconti di Euronics

In alternativa, per chi cerca un modello precedente, l’iPhone 14 da 256 gigabyte è disponibile a 849 Euro, con un notevole risparmio rispetto ai 1009 Euro di listino. Coloro che preferiscono un modello più contenuto come il iPhone 14 da 128 gigabyte, possono trovarlo in offerta a 729 Euro anziché 879 Euro.

Anche per quanto riguarda i dispositivi per l’intrattenimento, sono presenti interessanti sconti. Il monitor MSI G27C4X da 27 pollici è proposto a soli 229 Euro anziché 349 Euro, offrendo così un risparmio significativo. Il TV LG LED UHD 4K da 75 pollici è disponibile ad un prezzo promozionale di 849 Euro, rispetto ai 1399 Euro di listino, consentendo agli acquirenti di godere di un’esperienza cinematografica a casa ad un prezzo conveniente.

Tra gli altri prodotti attualmente proposti in promozione, spicca soprattutto l’aspirapolvere Samsung Jet 70 Turbo, proposto a soli 269 Euro anziché i 519 Euro di listino. Il dispositivo garantisce una pulizia efficace e conveniente, adatto ad ogni tipo di casa.

Queste son solo alcune delle promozioni attualmente attive. Per scoprire l’intera lista dei prodotti in offerta e approfittare di queste vantaggiose promozioni, è possibile consultare il sito web ufficiale di Euronics e recarsi nella sezione apposita. Inoltre, per ottenere ulteriori informazioni riguardanti la spedizione e le modalità di pagamento a rate disponibili, si consiglia di visitare le pagine dei singoli prodotti sempre recandosi sul sito web di Euronics.

Se siete interessati alle nuove promozioni e pensate da tempo di acquistare un nuovo dispositivo elettronico gli Star Days di Euronics sono l’occasione perfetta per voi. Non lasciatevi sfuggire queste incredibili offerte per aggiornare il vostro universo tecnologico al miglior prezzo possibile.