La scelta dell’operatore mobile migliore in Italia è cruciale per garantire una connessione internet veloce e affidabile in qualsiasi situazione. La competizione è sempre più intensa tra i diversi operatori sul mercato, con la promessa di servizi avanzati, velocità elevate e copertura estesa. Per poter prendere una decisione ragionata e scegliere l’operatore migliore è importante considerare una serie di categorie e parametri. A tal proposito, una delle classifiche più autorevoli è quella che proviene dal report “State of Mobile Experience” di Tutela, un’azienda indipendente di dati crowdsourcing. Questo rapporto analizza la qualità delle reti degli operatori di telefonia mobile in Italia, e in base ai risultati ottenuti è stata stilata la classifica del miglior operatore.

L’operatore telco con migliore copertura di rete

La classifica presenta una serie di categorie che permettono di stabilire la qualità di un operatore telefonico. La prima categoria, denominata “Consistent Quality – Excellent” ordina gli operatori in base alla percentuale di tempo in cui la rete mobile offre prestazioni superiori alle soglie minime per attività come la riproduzione di video HD, effettuare videoconferenze di gruppo e accedere a piattaforme di gioco online. La seconda categoria, “Consistent Quality – Core“, ordina gli operatori in base alla percentuale di tempo in cui la rete mobile ha garantito prestazioni superiori alle soglie minime per l’utilizzo di applicazioni base, per navigare online, per effettuare chiamate vocali e per visualizzare video in definizione standard. Ulteriori categorie considerano la copertura 4G/5G e la copertura totale delle reti.

Attualmente, La classifica principale degli operatori con la miglior copertura vede Vodafone in testa nella categoria “Consistent Quality – Excellent”, seguita da TIM, Iliad e WindTre. Nella categoria “Consistent Quality – Core”, Iliad è al primo posto, seguita da Vodafone, TIM e WindTre. Per quanto riguarda la copertura 4G/5G, Vodafone è di nuovo al primo posto, seguita da TIM, WindTre e Iliad. Nella classifica della copertura totale, TIM è in testa, seguito da Vodafone, WindTre e Iliad.

Bisogna tenere a mente che, il primo posto può variare a livello regionale. Test effettuati da Altroconsumo rivelano, infatti, che Vodafone è il miglior operatore in molte regioni, soprattutto in Campania, Lazio, Puglia e Veneto. In Lombardia, WindTre è migliore per la velocità di download, mentre Vodafone primeggia nella velocità di upload. La velocità di download a Roma è guidata da Vodafone, seguita da Iliad, WindTre e TIM.

Se si desidera verificare la copertura di rete nella propria zona di residenza, è possibile consultare i siti web ufficiali degli operatori telefonici e utilizzare gli appositi strumenti messi a disposizione di tutti gli utenti.