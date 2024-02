WhatsApp, il TRUCCO gratis per spiare il partner di nascosto

I tempi stanno cambiando e non solo per quanto riguarda il mondo in generale. Anche le comunicazioni sono cambiate estremamente negli ultimi anni, portando gli utenti ad avere qualcosa che non avevano mai avuto prima. Da più di 10 anni WhatsApp è un punto fondamentale per ogni giorno e per ogni evenienza, sia per chi deve comunicare per svago che per chi deve comunicare per lavoro.

Diversi cambiamenti sono stati implementati sulla piattaforma di messaggistica che ad oggi raccoglie più di 2 miliardi di utenti in giro per il mondo. Tutto ciò ha condotto alla leadership assoluta che oggi consente all’applicazione colorata di verde di guardare tutti dall’alto. Ultimamente si è parlato di grandi novità in arrivo, come ad esempio quella che permetterà di ricevere messaggi anche da altre piattaforme. Oltre a questo stanno cambiando tanto anche i canali che sono stati introdotti qualche mese fa, ma oggi si parla d’altro. Stando a quanto detto da diversi utenti, alcune funzionalità segrete sarebbero l’ideale per la maggior parte degli utenti che usano WhatsApp.

WhatsApp: la principale funzionalità segreta consente di spiare chiunque

Non sono solo ed unicamente le funzionalità di WhatsApp a rendere l’applicazione interessante, ma anche quelle opportunità esterne.

Chi sa ormai che lo spionaggio è un fenomeno debellato, può riscoprirne una sfumatura scaricando un’applicazione di terze parti. Whats Tracker è infatti in grado di spiare i movimenti degli utenti, senza essere però troppo invasiva e dunque illegale.

Una volta scaricata sullo smartphone, bisognerà scegliere i numeri da monitorare, in modo da conoscere tutti gli orari di entrata e di uscita quotidianamente. In poche parole, se il vostro partner deciderà di entrare su WhatsApp, riceverete una notifica all’istante. La stessa cosa vale anche per quando uscirà e infine ci sarà anche un report ben dettagliato con tutti gli orari alla fine della giornata. Comodo no?