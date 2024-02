Microsoft ha recentemente rilasciato delle informazioni che suggeriscono l’arrivo di una nuova versione di Windows nel 2024. Tuttavia, sembra che non si tratterà di Windows 12. Infatti, Microsoft ha fatto riferimento a Windows 11 24H2, indicando che questa sarà la prossima versione del sistema operativo.

Questo dettaglio è stato rivelato in un post sul blog di Microsoft in cui veniva annunciato “Sudo” per Windows 11. Nel post, Microsoft ha specificato che le future versioni beta del sistema operativo, rilasciate sui canali Dev e Canary, saranno relative a “Windows 11 versione 24H2”. Il nome di queste nuove build sarà visibile nelle Impostazioni di sistema, in Winver e in altri applicativi di sistema.

Microsoft e i suoi piani per il 2024

Da quanto riportato, sembra che Windows 11 24H2 sarà l’aggiornamento principale di Windows previsto per il 2024. Al contrario, l’uscita di Windows 12 potrebbe essere posticipata di un anno, probabilmente arrivando nella seconda metà del 2025. Questa roadmap potrebbe essere dovuta a un ritardo nello sviluppo del nuovo sistema operativo o a vari imprevisti. Fino ad ora, Microsoft non ha confermato ufficialmente l’arrivo di Windows 12: se fosse previsto per settembre, l’annuncio ufficiale avrebbe dovuto avvenire in questi giorni, entro metà febbraio.

Tuttavia, è importante non sottovalutare Windows 11 24H2. Questo aggiornamento porterà numerose novità al sistema operativo di Microsoft. Le prime build dell’OS, che inizieranno con il numero “26”, saranno rilasciate a breve, partendo dalla versione 26052. Secondo gli esperti, Windows 11 24H2 rappresenterà “il più grande aggiornamento legato all’IA di Windows”, superando persino tutte le innovazioni introdotte da Windows 11 23H2, rilasciato l’anno scorso.

Gli esperti del settore ritengono che l’obiettivo principale della nuova versione di Windows 11 sia quello di incentivare l’uso di Copilot e dell’intelligenza artificiale in generale. In questo contesto, si sta già discutendo di una possibile seconda versione di Copilot. Questa nuova iterazione dovrebbe essere lanciata nella seconda metà dell’anno in corso e potrebbe essere basata sulla prossima versione del modello linguistico di base di ChatGPT. Questo indica l’impegno di Microsoft nel continuare a sviluppare e migliorare le capacità di intelligenza artificiale all’interno del suo sistema operativo.