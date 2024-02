Google "AI Opportunity Initiative for Europe": arriva il corso di formazione gratis

Google ha annunciato il lancio dell’iniziativa “AI Opportunity Initiative for Europe”, in collaborazione con il Centre for Public Impact, con l’obiettivo di potenziare le competenze di intelligenza artificiale in Europa. Il programma, dotato di uno stanziamento iniziale di 25 milioni di euro, mira a fornire formazione e supporto alle persone e alle comunità meno servite.

Il programma di Google prevede un primo stanziamento di 10 milioni di euro per sostenere imprese sociali e organizzazioni non profit che contribuiranno a raggiungere le comunità vulnerabili e poco servite. Queste organizzazioni riceveranno una formazione personalizzata sull’intelligenza artificiale nelle lingue locali e sovvenzioni in denaro per sostegni fondamentali, come l’assistenza all’infanzia o la compensazione della retribuzione, al fine di rimuovere gli ostacoli all’apprendimento.

Cosa prevede il programma di formazione di Google

Esistono ormai competenze che è impossibile non possedere. L’IA è sempre più presente, anche nelle attività quotidiane e semplici. Il programma prevede la creazione di una serie di “accademie di crescita” per fornire supporto alle aziende e alle startup che utilizzano l’IA e il potenziamento dei corsi di formazione gratuita online su questa tecnologia. Secondo Matt Brittin, presidente di Google per l’area Emea, l’obiettivo dell’iniziativa è rendere l’intelligenza artificiale accessibile a tutti affinché possa essere vantaggiosa egualmente a chiunque ne abbia bisogno. L’Europa può così essere all’avanguardia nello sfruttare l’IA per creare un’economia forte ed equa, con industrie più produttive e molti nuovi tipi di occupazione.

Adrian Brown, direttore esecutivo del Centre for Public Impact, avverte però che l’intelligenza artificiale potrebbe esacerbare le disuguaglianze esistenti, soprattutto in termini di sicurezza economica e occupazione. Per questo, il nuovo programma mira a sviluppare le conoscenze, le competenze e la fiducia nell’IA in tutta Europa, assicurando che nessuno venga lasciato indietro. L’iniziativa “AI Opportunity Initiative for Europe” è un importante passo avanti nel promuovere l’accessibilità e l’equità nell’utilizzo dell’IA, garantendo che tutti possano beneficiare delle opportunità offerte da questa tecnologia emergente.