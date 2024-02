BYD, il leader globale nella produzione di veicoli a nuova energia (NEV) e batterie, ha scelto il prestigioso palcoscenico del Salone Internazionale dell’Automobile di Ginevra 2024.

Per quale motivo? per lanciare una gamma di modelli all’avanguardia e tecnologie ibride innovative.

In una mossa audace, BYD ha introdotto in Europa la tecnologia Super DM (Dual Mode) attraverso il nuovo BYD SEAL U DM-i. Promettendo un’eccitante evoluzione nella tecnologia PHEV (Veicoli Elettrici Ibridi Plug-In) intelligente.

Il rinnovato SUV elettrico BYD TANG, un’imponente vettura a sette posti con trazione integrale, si distingue per le sue caratteristiche di alto livello e il design raffinato.

Con un’autonomia estesa fino a 530 chilometri (WLTP combinato) e prestazioni potenti, il BYD TANG promette viaggi ecologici senza compromessi.

Prima del suo debutto europeo, il veicolo ha ottenuto il massimo punteggio di 5 stelle nei test di sicurezza Euro NCAP. Confermando l’impegno dell’azienda per la sicurezza e la sostenibilità.

BYD e il Sub-Brand di lusso in primo piano

BYD sorprende il pubblico di Ginevra con due nuovi sub-brand di lusso: YANGWANG e DENZA.

YANGWANG . Il culmine dell’innovazione nella tecnologia dei veicoli a nuova energia, offre una visione futuristica con il suo modello ammiraglio, lo YANGWANG U8 . Alimentato dalla piattaforma e⁴ di BYD e il sistema di controllo idraulico intelligente della carrozzeria DiSus-P , lo YANGWANG U8 promette prestazioni senza pari e un controllo straordinario .

. Il culmine dell’innovazione nella tecnologia dei veicoli a nuova energia, offre una visione futuristica con il suo modello ammiraglio, lo . Alimentato dalla piattaforma e il sistema di controllo idraulico intelligente della carrozzeria , lo promette . DENZA. La joint venture tra BYD e Mercedes-Benz, si fa strada nel segmento premium con il lancio europeo della DENZA D9 e l’anteprima della DENZA N7.

– La DENZA D9, un monovolume a sette posti, ha già conquistato il mercato cinese con le sue innovazioni in termini di comfort, sicurezza e prestazioni.

– La DENZA N7, un’elegante crossover full electric di medie dimensioni, promette di stupire con il suo design sportivo e raffinato.

Un’impresa al servizio del futuro verde

BYD non passa inosservata al Salone Internazionale dell’Automobile di Ginevra, con uno stand dinamico di quasi 1000 metri quadrati nel padiglione 4, stand 4221. La conferenza stampa di BYD è fissata per lunedì 26 febbraio alle 11:45. Gli appassionati dell’auto e agli addetti ai lavori avranno l’opportunità di scoprire le ultime innovazioni dell’azienda.

Fondata nel 1995 come produttore di batterie ricaricabili, BYD si è trasformata in una multinazionale high-tech con un’impronta globale che abbraccia automobili, trasporto ferroviario, nuova energia ed elettronica.

Con una missione volta a ridurre la dipendenza globale dai combustibili fossili, l’azienda continua a guidare l’innovazione nel settore dei veicoli a nuova energia.

Tutto ciò con una presenza che abbraccia sei continenti, oltre 70 paesi e regioni e più di 400 città. Insomma, in un mondo alla ricerca di soluzioni sostenibili, BYD si pone come un faro di speranza per un futuro più verde e un’industria automobilistica sempre più sostenibile.