Gli utenti che sono soliti acquistare direttamente su Amazon, possono approfittare di una soluzione incredibile, che li vede acquistare un monitor da 24 pollici di casa Acer ad uno dei prezzi più bassi che si siano effettivamente mai visti sul territorio.

Il modello attualmente in vendita, per la precisione EK240YCBIF, prevede un display IPS LCD appunto da 24 pollici di diagonale, con risoluzione FullHD, e refresh rate da 75Hz. Il tutto con una risposta decisamente rapida, considerate appunto che è di soli 5 millisecondi, ed un rapporto di visualizzazione adatto alla situazione, pari appunto a 16:9. La luminosità massima è di 250 cd/m2, il contrasto da 100.000.000:1 testimonia il grandissimo rispetto di tutta la gamma cromatica.

Acer: monitor con prezzo decisamente concorrenziale

Il prezzo attivato da Amazon è indubbiamente uno dei migliori in circolazione, per il semplice fatto che risulta proporre una riduzione del 40% sul valore iniziale di 149 euro. Di conseguenza il consumatore finale andrà a spendere per il suo acquisto soli 89 euro, una cifra tutt’altro che elevata anche in confronto a quanto il mercato è attualmente in grado di offrire. I dettagli sono disponibili a questo link.

Parlando di output, è indubbio essere presenti vari connettori fisici nella parte posteriore, come una HDMI 1.4. una porta VGA, nell’eventualità in cui disponiate ancora di un PC vecchio stampo, nonché comunque un jack da 3,5mm, che riesce a fungere da elemento per collegare le cuffie o le casse (inteso appunto come output, non input). Le dimensioni generali del prodotto non risultano ad ogni modo essere particolarmente elevate, poiché parliamo di 18,1 x 39,8 x 55,1 centimetri, così da riuscire a creare il minimo ingombro nella location dove si andrà effettivamente a posizionarlo. Al momento attuale è disponibile esclusivamente nella colorazione nera, con garanzia della durata di 2 anni dalla data d’acquisto.