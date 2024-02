Il fenomeno delle Escape Room ha affascinato tantissimi utenti in tutto il mondo. Il concetto alla base dell’esperienza è quello di riuscire ad uscire da una stanza chiusa risolvendo vari enigmi entro un determinato limite di tempo. Solo dopo aver trovato la soluzione a tutti i misteri proposti, è possibile scappare e la sfida si può ritenere superata.

Il bello di questa esperienza è quello di vivere in prima persona l’avventura, mescolando prove di abilità e intuito con lo spirito di osservazione. Partendo da questi aspetti chiave e unendoli in un formato del tutto nuovo e inedito, ecco nascere Escape Room – Il Gioco.

Realizzato da Identity Games e commercializzato da Cranio Creation, Escape Room – Il Gioco permettere di rivivere l’esperienza di una Escape Room a casa propria. Il gioco da tavolo si basa sugli elementi tipici della controparte reale come l’attenzione ai dettagli, la decifrazione di messaggi in codice, l’utilizzo di strumenti. A tutto questo si unisce la corsa contro il tempo, fattore determinante per il successo.

Escape Room – Il Gioco è il gioco da tavolo perfetto per tutti coloro che vogliono spremersi le meningi da soli o in compagnia

Le avventure

Arrivato alla seconda edizione, Escape Room – Il Gioco è lo starter kit perfetto per immergersi in questo filone di giochi da tavolo in quanto permette di vivere diverse avventure, tutte ottimamente tematizzate. Le Escape Room presenti nella confezione sono tre: Evasione, Virus e Countdown Nucleare. Prima di dedicarsi ad una di queste tre storie, i giocatori dovranno cimentarsi con l’avventura introduttiva chiamata Il Sotterraneo.

Evasione: in questa avventura impersoniamo un detenuto che deve tentare la fuga da una prigione di massima sicurezza. Tuttavia, non siamo noi il colpevole e ci troviamo in carcere per un errore. L’obiettivo è evadere per rifarci una vita.

Virus: Questa storia è incentrata su un ricercatore che si trova all’interno di un laboratorio di ricerca in cui si è rotta una fiala contenente un virus letale. Bisogna trovare una cura prima che sia troppo tardi.

Countdown Nucleare: La nostra squadra è l’unica che può salvare la città da un disastro nucleare imminente. Bisogna trovare il modo per disinnescare la bomba che potrebbe far saltare in aria il reattore nucleare.

Non sveliamo altri dettagli sulle varie storie per non rovinare l’esperienza ai giocatori.

Fuori in 60 minuti

Il concetto alla base di ogni avventura di Escape Room – Il Gioco è il medesimo, riuscire a risolvere gli enigmi in 60 minuti. Ogni storia sarà tematizzata e gli indovinelli proposti non saranno mai ripetitivi e prevederanno diversi approcci per raggiungere la soluzione. Inoltre, il grado di sfida aumenterà con il passare del tempo in quanto ogni storia si articola in tre parti.

Per accedere al capitolo successivo bisognerà trovare il codice corretto. Tuttavia, non bisogna cadere nel tranello che la versione gioco da tavolo sia più semplice rispetto ad una Escape Room reale. Ogni codice è composto da quattro chiavi diverse, tutte caratterizzate da un numero, una forma, una scanalatura e un verso di inserimento differente. Le combinazioni possibili sono infinite, quindi solo la giusta combinazione permetterà di procedere con l’avventura.

Chrono Decoder

Una volta trovata le quattro chiavi che formano la combinazione che si ritiene corretta, le bisognerà inserire nel Chrono Decoder. Questo device avrà molteplici usi in quanto fungerà da timer e fornirà un sottofondo musicale tematizzato. Inoltre, riconoscerà la combinazione inserita e, se corretta, riprodurrà un suono di vittoria. Tuttavia, se la combinazione sarà sbagliata, sottrarrà 1 minuto al tempo complessivo. Dopo il terzo inserimento corretto, il dispositivo fermerà il conto alla rovescia e decreterà la fine del gioco.

Inoltre, quando il countdown raggiungerà un determinato valore, il Chrono Decoder emetterà dei suoni indicando che è possibile leggere i suggerimenti. In questo modo sarà possibile scandire il tempo e mettere ulteriore pressione a tutti i giocatori. Infine, sulle pareti del dispositivo saranno riportati alcuni cifrari che torneranno utili con le varie avventure di Escape Room – Il Gioco.

Il Chrono Decoder funziona con tre pile AA non incluse nella confezione ed è possibile utilizzarlo anche con tutte le espansioni Escape Room. Tuttavia, data la natura smart dell’esperienza, i giocatori potranno scaricare l’app dedicata sul proprio smartphone per avere accesso ad altre funzionalità come suoni ambientali aggiuntivi e la possibilità di scattare foto della propria squadra.

Gioco di squadra

Sulla confezione è indicato che Escape Room – Il Gioco è giocabile sia in singolo che in gruppi fino a sei persone. In realtà non ci sono limiti ai partecipanti in quanto il bello di queste esperienze è condividerle con gli amici. Tuttavia, riteniamo che giocare con un gruppo ristretto permette a tutti i partecipanti di leggere gli indizi e guardare la mappa di gioco, cosa che diventerebbe difficile oltre le sei persone.

In ogni caso, la cooperazione è fondamentale così come il dialogo. Consigliamo di avere sempre a portata di mano carta e penna per prendere appunti. Inoltre, potrebbe capitare di avere la necessità di un aiutino, per questo sono presenti anche alcuni suggerimenti da leggere solo quando il Chrono Decoder emetterà il rispettivo suono.

La seconda edizione di Escape Room – Il Gioco è disponibile sul sito ufficiale di Cranio Creation al prezzo di 34.99 euro. Il Contenuto della scatola include: