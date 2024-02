Il Microsoft Store fa i capricci su Windows 11? E’ giunto il momento di analizzare alcune opzioni che abbiamo a disposizione quando il Microsoft Store non funziona correttamente

Microsoft Store è una piattaforma di distribuzione digitale per desktop e dispositivi Windows, che consente di acquistare, scaricare e installare i contenuti digitali. E’ stato introdotto con Windows 8 nel 2012. Non è particolarmente difficile da utilizzare, infatti chiunque abbia esperienza con gli altri app store riuscirà facilmente ad utilizzarlo.

Quali sono le principali cause dei malfunzionamento del Microsoft Store?

Partiamo con il dire che ci sono diverse ragioni per cui il Microsoft Store potrebbe non funzionare. La prima causa può essere quella di verificare il corretto stato della connessione di rete e che l’ora e la data di sistema siano impostati correttamente. Qualora data e ora non siano corrette potrebbe non stabilirsi una sincronizzazione con lo Store, per evitare questa situazione andate sulle impostazioni > Data/ora e lingua e alla voce Data e ora scegliete l’opzione Sincronizza per uniformarvi con i server Microsoft.

Un’altra causa potrebbero essere i mancati aggiornamenti che di conseguenza potrebbero limitare le funzionalità, perciò aprite Microsoft e andate sulla Raccolta (l’icona dalla forma di libri in basso a sinistra). Dalla pagina successiva, premete il tasto Recupera aggiornamenti e attendete la fine della procedura.

Una volta che siete arrivati a questo punto, provate a ripristinare Microsoft Store. Per riavviarlo, aprite le impostazioni di sistema e cercatelo nella lista. Se non compare, lo troverete sicuramente in Sistema > Componenti di Sistema. Provate a premere sui tre puntini, cliccate su Opzioni avanzate e provate con l’opzione Ripristina.

Qualora non bastasse neanche questo per far funzionare il Microsoft Store, provate su Reimposta. Questo procedimento eliminerà tutti i vostri dati dallo store e dovrete rifare il login, però dovrebbe garantirvi il corretto funzionamento dello store, così da poter tornare a scaricare tranquillamente giochi ed applicazioni.