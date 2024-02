Il 2024 sarà un anno di trasformazione per la linea AirPods di Apple. Mark Gurman di Bloomberg ha rivelato i piani dell’azienda di lanciare gli AirPods di quarta generazione entro l’anno, sostituendo gli attuali modelli di seconda e terza generazione. Queste nuove versioni, con un design che fonde elementi degli AirPods 3 e degli AirPods Pro, presenteranno steli più corti e una vestibilità migliorata.

Differenze chiave tra AirPods 4

La principale distinzione tra le varianti sarà la presenza o l’assenza della cancellazione del rumore, riservata al modello di fascia alta. Entrambe le versioni includeranno una custodia di ricarica USB-C, ma solo quella di fascia alta avrà altoparlanti integrati.

Secondo le informazioni, il lancio è previsto nel corso del 2024, forse in concomitanza con l’annuale presentazione dei nuovi iPhone a settembre.

Ming-Chi Kuo, analista Apple, ha aggiunto ulteriori dettagli indicando che nel 2024 potrebbe essere lanciata anche una versione economica chiamata “AirPods Lite“, con un prezzo stimato di 99 dollari. L’associazione tra questa versione economica e le varianti degli AirPods di quarta generazione non è chiara.

Per quanto riguarda gli AirPods Pro e gli AirPods Max, il 2024 porterà solo un cambiamento minore: il passaggio da una porta Lightning a USB-C per la ricarica degli AirPods Max. Non ci sono previsti altri miglioramenti significativi, e gli AirPods Max manterranno il chip H1 introdotto nel 2020.

Le notizie sugli AirPods Pro indicano che una nuova versione potrebbe non arrivare prima del 2025, con un design aggiornato, un nuovo chip e nuove funzionalità, forse focalizzate sulla salute uditiva.

Apple e la strategia del 2024

Il 2024 porterà cambiamenti sostanziali per la linea AirPods di Apple, con il ritiro di vecchi modelli e l’introduzione di nuove varianti migliorate. Lla situazione degli AirPods Pro e degli AirPods Max sembra destinata a rimanere invariata fino al 2025, quando potremmo vedere ulteriori innovazioni. Resta da vedere come questi cambiamenti influenzeranno il mercato degli auricolari wireless e come i consumatori risponderanno alle nuove proposte di Apple.