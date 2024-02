Negli ultimi anni, sempre più individui hanno optato per l’utilizzo delle piattaforme di streaming online per soddisfare le loro esigenze di intrattenimento multimediale. Mentre Netflix ha mantenuto la sua posizione dominante nel settore, altre realtà come Prime Video e Disney+ stanno guadagnato sempre più terreno, offrendo un’ampia varietà di contenuti adatti a tutte le età. Tra le nuove piattaforme che stanno guadagnando sempre più l’attenzione del pubblico troviamo Apple TV+. Questa crescita costante è attribuibile principalmente alla vasta gamma di prodotti originali disponibili esclusivamente per gli abbonati, oltre ai numerosi servizi extra offerti.

Come ottenere Apple TV+ gratis

L’accesso a questi contenuti avviene generalmente tramite sottoscrizione a pagamento, con diverse opzioni disponibili per gli utenti. È importante sottolineare che, in alcuni casi, è possibile approfittare di sconti e promozioni speciali. Ad esempio, Apple TV+ offre attualmente un periodo di visione gratuito, consentendo agli utenti di valutare se il servizio soddisfa le loro aspettative prima di impegnarsi con un abbonamento a pagamento.

Una recente promozione lanciata da LG ha reso possibile usufruire gratuitamente di Apple TV+ per un periodo limitato, esclusivamente per gli smart display in commercio. Questa offerta speciale offre un periodo di prova di 3 mesi, accessibile attraverso il servizio Apple TV per la smart UI di LG Customer. È importante notare che questa promozione è disponibile per tutti, indipendentemente dal modello di dispositivo in possesso, purché sia compatibile con le versioni webOS 22, webOS 23 e webOS 24 rilasciate tra il 2018 e il 2024.

Gli utenti interessati devono attivare l’offerta entro il 30 aprile 2024 per poter godere del periodo di prova gratuito. Al termine dei 3 mesi, gli utenti possono scegliere se continuare l’abbonamento a pagamento oppure disattivare il servizio senza incorrere in penali. Inoltre, è possibile riattivare il profilo in qualsiasi momento, mantenendo intatta la cronologia dei contenuti visualizzati.

Questa promozione rappresenta un’opportunità unica per tutti gli utenti di testare Apple TV+ gratuitamente e valutare se desiderano impegnarsi con un abbonamento a lungo termine. Con una vasta gamma di contenuti originali e un’interfaccia utente intuitiva, Apple TV+ si presenta come una scelta interessante per coloro che cercano un’esperienza di streaming multimediale di alta qualità.