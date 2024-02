Capita, soprattutto agli utenti di Windows 11, di avviare il browser preinstallato Microsoft Edge e ritrovarsi sorprendentemente con le stesse schede di Google Chrome. Questo fenomeno ha suscitato curiosità e perplessità tra gli utenti, ma grazie a un’approfondita indagine condotta da Tom Warren di The Verge e una segnalazione di Zach Edwards su X (Twitter) finalmente è stata fatta chiarezza su questa strana situazione.

this post bothered me for days so I reinstalled Windows ++ confirmed that there's an obscure setting to sync Chrome data into Edge (+ it's shared to MSFT if you're signed-in & sync your browsing data) — to turn it off, open Edge then: edge://settings/profiles/importBrowsingData pic.twitter.com/SiBmDsD8oT

— Zach Edwards 🔗infosec.exchange/@thezedwards (@thezedwards) January 26, 2024