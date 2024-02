In questi giorni l’operatore telefonico italiano Vodafone sta proponendo ai suoi ex clienti una super offerta di rete mobile da attivare per poter tornare. Si tratta della ormai nota offerta mobile denominata Vodafone Silver. Questa volta, l’operatore ha deciso di proporre la versione di quest’ultima con 100 GB di traffico dati e con un costo mensile molto basso di soli 7,99 euro. Vediamo qui di seguito i dettagli.

Torna in Vodafone ora con la super offerta mobile Vodafone Silver con 100 GB

Alcuni ex clienti dell’operatore telefonico Vodafone potranno tornare attivando la super offerta di rete mobile denominata Vodafone Silver. Quest’ultima è stata già proposta molte volte in passato ed ha riscosso un notevole successo. L’offerta è stata proposta in diverse versioni e, come già detto, questa volta è stata proposta la versione più economica.

Nello specifico, questa versione di Vodafone Silver include ogni mese fino a 100 GB di traffico dati utilizzabili per navigare con connettività 4G. Si tratta di un’offerta sensazionale perché, oltre ai giga per navigare, offre davvero tanto. Con questa offerta, gli utenti avranno infatti a disposizione minuti di chiamate senza limiti verso tutti i numeri fissi e mobile nazionali, SMS illimitati verso tutti i numeri e tanti minuti di chiamate verso alcune destinazioni straniere.

Tra questi, sono compresi 300 minuti verso Argentina, Austria, Bangladesh, Belgio, Bulgaria, Canada, Cina, Colombia, Repubblica Ceca, Danimarca, Repubblica Dominicana, Finlandia, Francia, Germania, Grecia, Ungheria, India, Irlanda, Malta, Messico, Paesi Bassi, Norvegia, Pakistan, Perù, Polonia, Portogallo, Romania, Slovenia, Spagna, Svezia, Svizzera, Regno Unito, USA e numeri fissi di Australia, Brasile, Israele e Marocco e 100 minuti verso i numeri mobile e fisso di Bolivia, Cile, Ecuador, Egitto, Filippine, Sri Lanka, Nigeria, Turchia, Venezuela, oltre che verso i numeri fissi del Brasile

Come di consueto, l’operatore sta avvisando gli ex clienti di questa opportunità tramite una apposita campagna SMS:

“Torna in Vodafone! 100GB, minuti e sms illimitati a 7.99E/mese. Attivazione 0.01E, SIM 0E. Attiva in negozio/online entro il 22/02. Dettagli e costi: voda.it/wdb21”.