A partire dal 12 febbraio, TIM offre una nuova promozione irresistibile all’interno del suo programma TIM Fridays San Valentino Edition. Questa offerta include una PlayStation 5 Slim, disponibile anche in bundle con due controller DualSense e il gioco Gran Turismo 7. L’iniziativa dovrebbe concludersi il 25 febbraio, sia online che nei negozi fisici TIM.

Con questa offerta, puoi portare a casa una PlayStation 5 Slim con un controller DualSense per soli €16 al mese per 30 mesi, anziché il prezzo normale di €18 al mese. Se optate, invece, per il bundle che include due controller DualSense e Gran Turismo 7, il costo sarà di soli €22 al mese per 30 mesi, rispetto ai €23 mensili normali.

TIM: condizioni di acquisto e finanziamento

L’acquisto della PlayStation 5 Slim tramite TIM avviene tramite il sistema di finanziamento interno TIMfin, che offre un tasso di interesse dello 0% e un anticipo dello 0%.

È possibile scegliere tra carte di credito o debito come metodo di pagamento.

I clienti dell’operatore possono anche scegliere di ridurre il numero di rate da 30 a 24, sebbene ciò comporti un aumento del costo mensile.

Prima di procedere con l’acquisto, è importante tenere presente che l’offerta è soggetta all’approvazione del finanziamento. I clienti mobile TIM sono vincolati a un contratto di almeno 24 mesi, mentre per i clienti di rete fissa non ci sono vincoli contrattuali.

In caso di cessazione dell’abbonamento, il finanziamento rimarrà a carico dell’acquirente, con l’applicazione di interessi e una rata finale maggiorata.

La PS5 direttamente a casa tua !

Questa offerta rappresenta un’opportunità eccezionale per coloro che desiderano acquistare una PlayStation 5 a condizioni vantaggiose. Ad ogni modo, è fondamentale leggere attentamente le condizioni del contratto e valutare attentamente il proprio budget prima di procedere con l’acquisto. Per ulteriori informjazioi relative a questa o ad altre offerte del noto gestore telefonico, potete consultare il sito web ufficiale. Valutate con attenzione le varie proposte e scegliete quella che meglio soddisfa le vostre esigenze.

